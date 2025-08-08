カシオ計算機は8月より、アクティブな女性向けカジュアルウオッチ「BABY-G」において、柔らかなパステル調カラーをまとった新モデル「BA-110AH」シリーズを発売する。カラーはピンク／パープル／イエローの3色で、価格は各16,500円。

ピンク／パープル／イエローのポップな3色展開

「BA-110AH」シリーズは、多層構造の文字板やインデックスなど、複数のパーツを組み合わせたデザインが特徴の「BA-110」をベースに、繊細なパステルカラーを採用したモデル。

針の色には鮮やかなポップカラーを差し色として取り入れ、遊び心あるカラーコントラストで手元を華やかに彩る。

耐衝撃構造「ショックレジスト」や10気圧防水機能を搭載。スポーツやレジャーをはじめとするアクティブなライフスタイルシーンでも使いやすい製品だ。







利用イメージ

主な仕様は以下のとおり。