カシオ計算機は8月より、アクティブな女性向けカジュアルウオッチ「BABY-G」において、柔らかなパステル調カラーをまとった新モデル「BA-110AH」シリーズを発売する。カラーはピンク／パープル／イエローの3色で、価格は各16,500円。
ピンク／パープル／イエローのポップな3色展開
「BA-110AH」シリーズは、多層構造の文字板やインデックスなど、複数のパーツを組み合わせたデザインが特徴の「BA-110」をベースに、繊細なパステルカラーを採用したモデル。
針の色には鮮やかなポップカラーを差し色として取り入れ、遊び心あるカラーコントラストで手元を華やかに彩る。
耐衝撃構造「ショックレジスト」や10気圧防水機能を搭載。スポーツやレジャーをはじめとするアクティブなライフスタイルシーンでも使いやすい製品だ。
主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W46.3×D15.8×H43.4mm
- 質量：約45g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：10気圧防水（100メートル）
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約2年
- バンド装着可能サイズ：125～180mm
- その他機能：ワールドタイム（29都市＋世界標準時）、フルオートカレンダー、LEDライト（アンバー、残照機能付き）、ストップウオッチ（1/100秒、24時間計、スプリット付き）、時刻アラーム5本（うち1本はスヌーズ付き）・時報、12／24時間制表示切替、操作音オン／オフ切替、平均月差±30秒 など