2025年10月発売のカシオ腕時計から、BABY-Gとカシオコレクションの新製品を実機写真とともに紹介する。

BABY-Gからは、シックなカラーの電波ソーラーとブランドキャラクターを象徴するポップなモデル、カシオコレクションはキッズやティーンにもピッタリのアナログウォッチに注目した。

シックなカラーで使いやすい「BGA-1100DC」シリーズ

BABY-Gから、使いやすいダークカラーの電波ソーラーモデル「BGA-1100DC」シリーズが登場。ブラックの「BGA-1100DC-1AJF」と、ブラウンの「BGA-1100DC-5AJF」の2色をラインナップする。

複数のブラウンを組み合わせた複雑なカラーリング

ベースモデルは、ダイバーズウォッチを連想させるフォルムやメタル素材を使用したベゼル、アラビックインデックスが特徴的な「BGA-1100」。6時位置のサブダイアルは日付や曜日を表示、時計としての利便性を備えている。なお、電波時計はマルチバンド6に対応、防水性能は10気圧。

シックなトーンは、カジュアルからオフィスユースまで幅広く対応、合わせる服装を選ばない。価格は27,500円。

クッションケースの「BGA-10」に新デザイン「BGA-10D」シリーズ

角Rのクッションケースに、ポップなカラーとボールド調のインデックスでお馴染みの「「BGA-10」シリーズに、ニューモデル「BGA-10D」シリーズが加わった。

ブラックの「BGA-10D-2A1JF」、ブルーの「BGA-10D-2A2JF」、バイオレット（すみれ色）の「BGA-10D-6AJF」をラインナップ。3000年代の未来をイメージした「Y3K」ファッションをモチーフに、ダイアルにはメタリックカラーの大きな星がレイアウトされている。

時分針はダイアルの星にタッチを合わせている

りゅうずもケースでガードされている

デイ（曜日）表示は、日替わりでデザインが変化。針軸にも星をあしらうなど、元気印のBABY-Gらしいコンセプトで、ポップで可愛いデザインに仕上げている。

駆動は電池式（電池寿命は約3年）。防水性能は10気圧で、スポーツやレジャーシーンでも安心して使える。価格は10,450円。

スポーティーなコンパクトな「LRW-200」シリーズ

カシオコレクションから、ダイバーズウォッチを彷彿とさせる、キュートでスポーティーな「LRW-200」シリーズが登場。海外市場向けには以前から展開されているアイテムだが、日本国内でも販売されることになった。

外装のグロスの質感やカラフルなインデックスが可愛らしい

カラーは、ピンク×ホワイトの「LRW-200H-4B2JF」とホワイトの「LRW-200H-7BJF」をラインナップ。サイズは38.9mm（縦）×34.2mm（幅）×11.5 mm（厚）、質量は25 gと軽量コンパクト。

ベゼルは時間計測用のメモリ付き。風防は樹脂ガラスで、10気圧防水。ダイアルには、便利な日付表示窓と、日常生活に便利な機能を押さえている。

バンドは大人の手首にも十分な長さ

駆動は電池式で、電池寿命は約3年。価格は4,400円。ティーンから大人まで、幅広い年齢層に選ばれそうな一本だ。

クリアカラーのベゼルが可愛い「LX-800」シリーズ

カシオコレクションからは、クリアカラーのベゼルが目を引くニューモデル「LX-800」シリーズも登場。

カラーは、ホワイト×ピンクの「LX-800H-7A1JF」、ホワイト×ブルーの「LX-800H-7A2JF」、ピンク×ホワイトの「LX-800H-4AJF」をラインナップ。

サイズは40.9mm（縦）×34.7mm（幅）× 12mm（厚）、質量は24 g。ダイアルは日付表示窓付きで、上で紹介した「LRW-200」シリーズと共通のムーブメントを搭載している。

「LX-800」シリーズは、バンドにバイオマスプラスチックを使用。風防は樹脂ガラスで、10気圧防水。駆動は電池式で、電池寿命は約3年。価格は4,400円。