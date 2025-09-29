カシオ計算機は9月29日、アクティブな女性向けのカジュアルウオッチ「BABY-G」から、新デザインの「BGA-10D」シリーズを発売した。星型モチーフを配したスペーシーなダイアルや、日替わりでデザインが変わる曜日表示など、日常使いを楽しく彩る仕掛けを随所に取り入れている。ネイビー（BGA-10D-2A1JF）、ブルー（BGA-10D-2A2JF）、パープル（BGA-10D-6AJF）の3色展開で、価格はいずれも10,450円。

毎日の変化を楽しめるポップなデザイン

時刻が確認しやすい3針のアナログダイアルに、文字板や針軸のスターモチーフやメタリック塗装を組み合わせ、星の輝きを感じさせるスペーシーなデザインに仕上げている。曜日表示には7種類のデザインを採用し、日替わりで表情が変わるユニークな仕様が特徴。ポップなフォントが毎日の気分を盛り上げ、実用的な日付表示も備えた。

シンプルなベゼルを採用してダイアルデザインを引き立てつつ、日常使いでガラスやりゅうずをしっかり保護。時刻や日付、曜日の調整は、取り外しりゅうずを使って簡単に行えるとしている。さらに、センターケースにはベゼルと異なるカラーを組み合わせ、側面には小さなハートモチーフを配置。ベゼルを外したときにだけ見える隠れデザインが遊び心を演出している。

ネイビーの「BGA-10D-2A1JF」は、星型モチーフやメタリック仕上げをバランスよく取り入れ、ポップさと未来感が調和したベーシックな印象が特徴。ブルーの「BGA-10D-2A2JF」は、ネイビーブルーを基調とした文字板にメタリックな星を大胆に配置し、落ち着いた地色と煌めきのコントラストで大人っぽい雰囲気を演出。パープルの「BGA-10D-6AJF」は、ハート形の開口部と内部の回転色輪を組み合わせ、日替わりで文字板の印象が変わる最も遊び心に富んだモデルとなっている。

耐衝撃構造と10気圧防水を備え、衝撃や水濡れにも強い設計。日常生活はもちろん、スポーツやレジャーでも安心して使用できるとしている。

主な仕様は以下のとおり（全カラー共通）。