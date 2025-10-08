カシオ計算機は、アクティブな女性のためのカジュアルウオッチ「BABY-G」の新製品として、ダークカラーをまとった電波ソーラーモデル「BGA-1100DC」シリーズを発売した。ブラック（BGA-1100DC-1）とブラウン（BGA-1100DC-5）の2色を用意し、価格はともに27,500円。

どんなスタイルにも合わせやすいブラック／ブラウンの2色

どんな服装にも合わせやすい上品で落ち着いたカラーリングが特徴。ベゼルにはメタル素材を使用し、文字板にはフルアラビックのインデックスを採用することで、プライベートでもオフィスでも使いやすいデザインに仕上げている。

また、6時位置には日付や曜日を確認できる小窓を配置し、視認性と利便性を高めている。耐衝撃構造と10気圧防水を備えるほか、世界6局の電波受信に対応した「マルチバンド6」と、ソーラー充電システム「タフソーラー」を搭載した。





着用イメージ

主な仕様は以下のとおり（BGA-1100DC-1AJF／BGA-1100DC-5AJF共通）

ケースサイズ： W39.8×D12.9×H44.2mm

W39.8×D12.9×H44.2mm 質量： 約38g

約38g ケース・ベゼル材質： 樹脂／ステンレススチール

樹脂／ステンレススチール バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 125～180mm

125～180mm その他機能： 電波受信、ワールドタイム：世界48都市（31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示、ストップウオッチ（1／100秒、60分計、スプリット付き）、タイマー（セット単位：1秒、最大セット：60分、1秒単位で計測）、時刻アラーム・時報、LEDライト（残照機能付き）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング（暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電）、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替、日付表示