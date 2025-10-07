OpenAIは10月6日、AMD製GPUを6ギガワット分購入すると発表した。2026年第二四半期からAMD Instinct MI450シリーズを1ギガワット分導入していくとしている。

画像はAMD Instinct MI300A

OpenAIが同社サービスに利用するAI向けインフラストラクチャーとして、AMD製GPUを大規模に導入すると明らかにした内容。OpenAI級の大規模導入で得られる技術的知見の共有などで複数世代にわたる協業関係を構築していくとしており、第一弾の導入は2026年第二四半期のAMD Instinct MI450シリーズ製品から開始。この契約に伴って、AMDは最大1億6,000万株の普通株式を発行するワラントを付与した。6ギガワット分の導入まで追加の権利が順次確定していくという内容で、両社が大規模な取引を可能にする技術的・商業的マイルストーンの実現を後押しする。

AMD CEOであるリサ・スー博士は「OpenAIとの提携により、大規模なAIコンピューティングを実現できることを大変嬉しく思います。このパートナーシップは、AMDとOpenAIの強みを結集し、世界で最も野心的なAIインフラ構築を可能にする真のウィンウィン関係を築くとともに、AIエコシステム全体の発展を促進します。」と言及。

OpenAIの共同創業者兼CEOであるサム・アルトマンは「AMDの高性能チップにおけるリーダーシップにより、私たちは進歩を加速させ、先進的なAIの恩恵をより迅速にすべての人に届けることが可能になります」とリリースに寄せて発言した。