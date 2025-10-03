富士通とNVIDIAが協業領域を拡大、「富岳NEXT」だけでなくAIエージェント統合のフルスタックインフラ提供へ

富士通とNVIDIAは10月3日、都内で記者説明会を開催し、共同で協業領域拡大について発表した。これまで富士通が開発の初期段階にあると言及してきたスーパーコンピューター「富岳NEXT」での協業からさらに協業領域を拡大し、AIエージェントを統合したフルスタックAIインフラで産業変革を加速させていくとしている。

発表の中で富士通は、産業向けAIエージェントプラットフォームの共同開発について言及。同社が提供するAIサービス「Fujitsu Kozuchi」を基盤にNVIDIA Dynamoを統合し、NVIDIA NeMoも活用。富士通の「Takane」AIモデルを含めて最適化することで提供先企業に合わせた柔軟なカスタマイズをサポートし、開発したAIエージェントはNVIDIA NIMを通じて提供するという。

加えて、「FUJITSU-MONAKA」シリーズを用いた次世代コンピューティング基盤にNVIDIA製GPUを採用。高速なインターコネクトであるNVIDIA NVLink-Fusionを密結合させるとしており、シリコンレベルでの開発を共同で推し進めることによって、産業導入を可能とするプラットフォームを実現するという。NVIDIA CUDAをサポートし、AI利活用におけるハードルになりがちなソフトウェア面でもワンストップでエコシステムを構築する。