「NVIDIA App」にアップデート、ローカルAI機能にノートPC向け最適化設定搭載

米NVIDIAは10月1日、同社グラフィックス製品向けユーティリティ「NVIDIA App」にバージョン「11.0.5.266」をリリースした。アップデートはNVIDIA Appの再起動で自動的に適用される。

ローカルAI機能「Project G-Assist」にノートPC向けのコマンドを追加し、バッテリーブースト機能、ウィスパーモードの搭載、バッテリー最適化プレイ設定などノートPCで便利に活用できる各種設定を新設したアップデート。そのほか3つの新作タイトル向けに最適設定プロファイルを導入したほか、『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』などの13タイトルでDLSSオーバーライド機能に対応。いくつかのバグを修正し、加えてサポートページで報告されてきた脆弱性への対処も行われている。

修正されたバグ