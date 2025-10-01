米NVIDIAは9月30日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 581.42」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 581.42」公開、発売迫る『BF6』対応へ

NVIDIA DLSS 4機能に対応する『Battlefield 6』『FBC: Firebreak』に対応するドライバアップデート。ゲームにおける不具合に加えて、Adobe製品の利用時に発生していたバグも修正されている。

修正済みのゲーム関連不具合

Battlefield 2042: CDXGISwapChain::Present() 呼び出し時のGPUクラッシュ発生率を低減 [5446395]

Forza Horizon 4: RTX 50シリーズ搭載環境での光のちらつき現象を修正 [5404555]

Planet Coaster 2: ドライバ更新後にゲームがクラッシュする問題を解消 [5447412]

RivaTuner FPS制限機能とSmooth Motionを併用した場合のFPS低下を大幅に改善 [5476266]

R580ドライバ使用時にGODOTエンジン採用ゲームで発生するカクつき現象を修正 [5466820]

修正済みの汎用不具合

Adobe After Effects / Premiere Pro: グローバル設定でSmooth Motionを有効にした状態で起動時にクラッシュする問題を修正 [5515256]

Adobe Premiere Pro: ハードウェアエンコードを使用したエクスポート処理時に、一部のシステム構成でフリーズする現象を解消 [5431822]

動画ノイズ低減機能が有効時、クロマ情報がグレースケール表示になる問題を修正 [5401959]