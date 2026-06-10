UL Benchmarkは6月3日（現地時間）、提供中のグラフィックス向けベンチマークテスト「3DMark」において、これまでArmネイティブではなかったいくつかのテストスイートをネイティブ対応させてアップデートした。バージョン2.32.8871から利用できるようになる。

3DMark、既存GPUベンチマークテストの大半をWindows on Arm対応に

3DMarkのいくつかのテストでWindows on Armにネイティブ対応したというもの。新しめなテストである「Solar Bay」「Wild Life」はマルチプラットフォームをうたってx86やArmへのネイティブ対応を実現していたが、既存の重量級ベンチマークではArmアーキテクチャにネイティブ対応していなかった。対応するのは下記テストスイート。

Speed Way

Port Royal

Mesh Shader feature test

Sampler Feedback feature test

DirectX Raytracing feature test

PCI Express feature test

VRS feature test

グラフィックス性能に加えてDirectXにおけるレイトレーシング性能を計測するものや、PCIe帯域を実際に計測できるテストもArmネイティブ対応が図られており、昨今Windows向けに見られるRTX SparkなどのArmベースの最新プロセッサの性能計測に活用できるようになるはずだ。

GUIにはx86かArmのどちらのモードで動作しているかが表示されるようになり、適切な計測が行われているか見てわかるようになる。なおマイナーアップデートの扱いとなり、計測済みのスコアには影響しない。