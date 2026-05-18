au Coincheck Digital Assetsは5月18日、KDDIとともに「au PAY ポイント運用」において「ビットコイン連動コース」の提供を開始した。市場のビットコイン価格に連動してPontaポイントが増減する積極運用型のコースで、証券口座や暗号資産口座の開設なしに利用できる。暗号資産に関心のある初心者でも、ポイントを活用してアクティブな値動きを手軽に体験できる点が特長だ。

au PAY ポイント運用「ビットコイン連動コース」

au PAY ポイント運用は、Pontaポイントを保有するユーザーが口座開設不要で資産運用を疑似体験できるサービス。au PAYアプリのほか、「au Ponta ポータル」のトップページからも利用できる。

ビットコイン連動コースは100ポイントから追加でき、運用中のポイントは必要に応じて引き出しが可能だ。手数料はポイントの追加時・引き出し時それぞれ4.5％が発生する。価格は1日1回、運用ポイント数に反映される仕組みとなっている。なお、申込時に表示される参考価格と実際の反映結果が一致しない場合がある（ユーザーが操作した追加・引き出しの申込内容を営業日の7:00に集計し、同日9:00頃に取引を実施するため）。

「au PAY アプリ」および「au Ponta ポータル」の「au PAY ポイント運用」の表示箇所

また、同社とKDDIは2026年夏に「暗号資産ウォレット」の提供も予定している。ポイント運用を通じて暗号資産に興味を持ったユーザーが現物の暗号資産にも触れやすいサービスを提供することで、デジタル資産を誰もがより身近に利用できる環境の実現を目指すとしている。