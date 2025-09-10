本体の大半を5.6mmという薄さに仕上げた「iPhone Air」が登場しました。実機を手にすると、常識外れの薄さにまず目を奪われるものの、本体の軽さにも驚かされました。同時発表のバンパーやMagSafeバッテリーなどのアクセサリーもiPhone Air限定で、そこかしこに特別感が漂うモデルに仕上がっていました。

ズラリ並んだ4色のiPhone Air。淡い明るい色を中心にラインナップする

ネーミングも特別、軽さも特別だった

まず特別なのがネーミング。「iPhone 17 Air」ではなく、ナンバリングを省いた「iPhone Air」となっています。

アップルによると、まったく新しいiPhoneのファミリーであることを強調したかったといい、ナンバリングのある「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」のiPhone 17シリーズとは別のシリーズと位置付けられています。

そんな特別な名称を与えられたiPhone Airですが、やはり薄さも特別でした。手にする部分は5.6mmでとにかく薄く、見た目のインパクトは絶大。ここにバッテリーやメイン基板などが入っていると思うと驚かされます。上部のカメラ部分は楕円形に出っ張っており、ここに高さのあるパーツをうまく格納しているといいます。

前面からの見た目はほかのiPhoneと変わりない

側面から見ると薄さが際立つ

iPhone Airを実際に手にすると、薄さに改めて驚かされるのですが、それ以上に「軽い！」と感じました。6.5インチという大きな画面のスマホから連想する重さとの乖離が、軽さの印象を強調させています。

薄型化で剛性が気になりるところですが、側面のフレームに軽く堅牢なチタンを用いることで、剛性を高めています。側面のボタン類は、本体の薄さに比例して細長い形状となっており、やや押しづらさを感じました。

バンパーなど、アクセサリーもiPhone Air限定

アクセサリーに関しても、iPhone Airは特別感が色濃く感じられます。

iPhone 4S以来の登場となるバンパーですが、これはiPhone Airのみの用意となり、iPhone 17シリーズには用意されません。厚みの増加を最小限に抑えつつ本体を保護できる点がiPhone Air向き、と判断されたとみられます。

久しぶりの登場となるアップル純正のバンパー

クロスボディストラップ用のストラップ穴を左右に用意する

背面カメラはバンパーから大きくはみ出してしまうのが気になる

バンパーを装着しても本体部の厚みは変わらないので、持った際の薄さはおおむね維持されますが、背面のカメラ部分は側面のバンパー部よりも出っ張ってしまうので、その点は気になりました。

MagSafeで装着できるワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー「iPhone Air MagSafeバッテリー」も、iPhone Airの薄さを損ねない薄型の専用タイプが用意されました。

iPhone Air MagSafeバッテリーを装着したところ。バッテリー自体が薄型なので、あまり違和感はない

装着面はラバー素材が張られている

クリア素材を用いたMagSafe対応iPhone Airケースは、フロストとシャドウの2色を用意

カメラはシングルながら、iPhone 16eとは別物

薄さを優先するために簡略化されたのがカメラで、超広角カメラや望遠カメラのないシングルカメラとなります。しかし、同じシングルカメラのiPhone 16eとは異なり、大型の48MPセンサーを搭載したFusionカメラで、ロスレスの2倍望遠撮影にも対応します。

さらに、フロントカメラは正方形センサーを用いたセンターフレームカメラとなり、縦の構えのまま横位置の写真が撮影できたり、複数人を検出した場合は自動で画角を変えて全員を収めるといった便利な機能を搭載しています。前後カメラの同時撮影にも対応するなど、シングルカメラながら使い甲斐のある内容となっています。

日本ではヒット間違いなし？

XなどのSNSを見ても、「大画面なのに薄い、軽い」というiPhone Airの特徴を魅力的に感じている人は多いようです。今回現地取材したジャーナリストのなかにも、iPhone 17シリーズではなくiPhone Airを購入する、という人が何人かいました。

価格は159,800円からと、iPhone 17よりは3万円高いものの、iPhone 17 Proよりは2万円安いことから、日本では人気機種になりそうだと感じます。