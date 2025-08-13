Beatsは、ブルガリア出身のファッションデザイナー、キコ・コスタディノフとのコラボレーションによる、Bluetoothスピーカー「Beats Pill」の限定モデル「Kiko Kostadinov Beats Pill リミテッドエディション」を2025年8月16日11時に販売開始する。価格は24,800円。

「Kiko Kostadinov Beats Pill リミテッドエディション」は、ブルガリア出身のファッションデザイナー、キコ・コスタディノフとのコラボレーションによる、Bluetoothスピーカー「Beats Pill」の限定モデル。モダンデザインと伝統のクラフトが響き合うスタイルで、キコのシグニチャー「キコ・グレー」を纏う。ブルガリアの民俗文化に見られる護符や儀式用の糸にインスピレーションを受けた編み込み式ランヤードが付属するが、これは、お守りとしての意味合いを持たせているとのこと。日本ではKIKO KOSTADINOV TOKYOにて8月16日11時より販売開始となる（KIKO KOSTADINOV LOS ANGELESでは8月15日より販売開始予定）。

ベースとなる「Beats Pill」は、IP67等級の防塵・耐水性能を備えたClass 1 Bluetooth採用のワイヤレススピーカーで、最大24時間持続するバッテリー、Fast Fuel充電機能を搭載。USB-Cケーブルを使って他の機器を充電するモバイルバッテリーとしても機能する。