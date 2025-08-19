Beatsは、VerdyとのコラボレーションによるBluetoothスピーカー「Beats Pill」の専用ホルダー「Beats x Verdy – Vear Beats Pill Holder」を発表した。年内発売予定とのことだが、2025年8月19日の時点で価格は不明。

「Beats x Verdy – Vear Beats Pill Holder」（日本での販売が「Beats Pill」とセットになるかどうかは不明）

「Beats x Verdy – Vear Beats Pill Holder」は、BeatsのBluetoothスピーカー「Beats Pill」の専用ホルダー。Verdyが初めてリデザインしたBeats Pillのためのキャラクター「Beats Vear」をモチーフにしている。クリームカラーをベースに「Beats Pill」を丸ごと食べようとしているようなデザインで、Verdyらしいユニークな遊び心が満載。2025年8月21日よりDover Street Market Londonで開催中の「Verdy's Gift Shop」で「Beats Pill」とセットにした数量限定の販売となるとのことで、その後、年内にアメリカ、中国、日本でも発売となる。現時点でアナウンスされているのは「年内発売」のみで、販売方法および価格は明らかになっていない。

BeatsはこれまでにもVerdyとのコラボレーションを実現しており、2023年にはVerdyの代表的なプロジェクトの一つである「Girls Don't Cry」と「Beats Flex」イヤホンのリミテッドエディションを発売、2024年8月には「Beats Vear + Beats Pill」としてPillホルダーを発表している。また今回、Verdyのレーベル「Verdy SOUNDS」と契約した日本人ラッパーのYoung Cocoが本コラボレーションのためにBeats、Verdyとタッグを組み、オリジナル楽曲を制作している。

ベースとなる「Beats Pill」は、IP67等級の防塵・耐水性能を備えたClass 1 Bluetooth採用のワイヤレススピーカーで、最大24時間持続するバッテリー、Fast Fuel充電機能を搭載。USB-Cケーブルを使って他の機器を充電するモバイルバッテリーとしても機能する。