BTOパソコンのサイコムは7月10日、バンダイナムコエンターテインメントとフロム・ソフトウェアが共同開発した、協力型サバイバルアクション『ELDEN RING NIGHTREIGN』の推奨PCとして、Intel Core Ultra デスクトップ・プロセッサー (シリーズ 2)とNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載したゲーミングPC4機種の販売を開始した。価格は税込243,990円から。
新製品は、『ELDEN RING NIGHTREIGN』の推奨スペックの基準を満たし開発メーカーより認定を受けた推奨PC。ラインナップは、同社ハイエンドゲーミングPC「G-Master Spearシリーズ」からATXミドルタワーモデルの「G-Master Spear Z890 ERNR」と、Micro ATXミニタワーモデルの「G-Master Spear Mini B860 ERNR」。同社スタンダードゲーミングPC「G-Master Veloxシリーズ」から、ATXミドルタワーモデルの「G-Master Velox B860 ERNR」と、Mini-ITXミニタワーモデルの「G-Master Velox Mini B860 ERNR」の計4機種。それぞれの製品概要と価格は以下の通り。
モデル：G-Master Spear Z890 ERNR
CPU：Intel Core Ultra 7 265KF（3.9GHz/20コア(Pコア8+Eコア12)/TDP125W）
CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPUファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）
マザーボード：ASRock Z890 Pro RS WiFi（Intel Z890chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品/Dual Channel）
SSD：Crucial T500 CT1000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
グラフィックスカード：GeForce RTX5070 12GB MSI製GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
PCケース：Fractal Design North Charcoal Black（黒/ウォールナット）＋背面12cmファン（Fractal Design Dynamic X2 GP-12）
電源：SilverStone SST-DA750R-GMA（750W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.0)ネイティブ対応電源）
OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版
価格：税込347,570円～
モデル：G-Master Spear Mini B860 ERNR
CPU：Intel Core Ultra 7 265KF（3.9GHz/20コア(Pコア8+Eコア12)/TDP125W）
CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPUファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）
マザーボード：ASRock B860M Pro RS WiFi（Intel B860chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品/Dual Channel）
SSD：Crucial T500 CT1000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
グラフィックスカード：GeForce RTX5070 12GB MSI製GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
PCケース：Lian Li A3-mATX Black Wood Edition（黒/ウッド）＋背面ファン（Noctua NF-F12 PWM）
電源：SilverStone SST-DA750R-GMA（750W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.0)ネイティブ対応電源）
OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版
価格：税込310,980円～
モデル：G-Master Velox B860 ERNR
CPU：Intel Core Ultra 5 225F（3.3GHz/10コア(Pコア6+Eコア4)/TDP65W）
CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPUファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）
マザーボード：ASRock B860 Pro RS WiFi（Intel B860chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
メモリ：16GB（8GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品/Dual Channel）
SSD：Crucial P310 CT1000P310SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
グラフィックスカード：GeForce RTX5060Ti 16GB Manli製Nebula GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7
PCケース：Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint（黒/ガラスパネル／フロントUSB Type-C対応）
電源：Antec CSK650（650W/80PLUS Bronze）
OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版
価格：税込243,990円～
モデル：G-Master Velox Mini B860 ERNR
CPU：Intel Core Ultra 5 225F（3.3GHz/10コア(Pコア6+Eコア4)/TDP65W）
CPUクーラー：DeepCool AK400（空冷/CPUファン）
マザーボード：ASRock B860I WiFi（Intel B860chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載／高性能SSDヒートシンク付属）
メモリ：16GB（8GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品/Dual Channel）
SSD：Crucial P310 CT1000P310SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
グラフィックスカード：GeForce RTX5060Ti 16GB Manli製Nebula GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7
PCケース：DeepCool CH160 Black（黒/ガラスパネル仕様）＋背面ファン（Noctua NF-F12 PWM）
電源：CWT CSN650M-G（SFX 650W/80PLUS Gold）
OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版
価格：税込244,320円～