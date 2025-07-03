BTOパソコンのサイコムは7月3日、同社G-Master Hydroシリーズなど、静音性と冷却性能の両立を特徴とするデュアル水冷システム搭載パソコンのリニューアルを発表した。標準搭載のグラフィックスカードを新型水冷仕様のGeForce RTX 50シリーズ搭載モデルへと刷新する。本日より販売開始。

リニューアルでは、CPUとGPUが水冷仕様となる同社HydroシリーズのゲーミングPC「G-Master Hydroシリーズ」およびワークステーション「Lepton Hydroシリーズ」において、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載する同社オリジナルグラフィックスカード「Hydro LC Graphics」を標準搭載とした。Hydro LC Graphicsでは今回新たにRTX 5070 Ti 16GBとRTX 5080 16GBモデルをラインナップする。なお、RTX 5090搭載Hydro LC Graphicsも開発中であり、今後アップグレードを計画しているとのこと。

また、リニューアルに伴い、ゲーミングモデル「G-Master Hydro X870-A」では、標準マザーボードをGIGABYTE製「X870E AORUS ELITE WIFI7」に変更。ワークステーション「Lepton Hydroシリーズ」の標準電源が850Wであった4機種は電源を強化しAntec製「NeoECO Gold NE1000G M ATX3.0」に変更する。

GeForce RTX 50シリーズを搭載するサイコムオリジナルの水冷グラフィックスカード「Hydro LC Graphics」

新たなHydroシリーズのラインナップ、各標準構成と価格は以下の通り。

・ATXミドルタワーゲーミング「G-Master Hydro X870A」

税込価格445,910円～

CPU：AMD Ryzen 7 9700X

CPUクーラー：サイコムオリジナルAsetek 624S-M2 RGBポンプ仕様＋Noctua NF-F12 PWM×2

マザーボード：GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7

メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600

ストレージ：Crucial T500 CT1000T500SSD8

VGA：サイコムオリジナル水冷仕様Hydro LC Graphics GeForce RTX 5070 Ti 16GB

（Noctua NF-A12x25 ULN×2)＋サイコムオリジナルビデオカードステイ

電源：SilverStone SST-DA850R-GMA

OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版

・ATXミドルタワーゲーミング「G-Master Hydro Z890」

税込価格446,360円～

CPU：Intel Core Ultra 7 265K

CPUクーラー：サイコムオリジナルAsetek 624S-M2 RGBポンプ仕様＋Noctua NF-F12 PWM×2

マザーボード：ASRock Z890 Steel Legend WiFi

メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600

ストレージ：Crucial T500 CT1000T500SSD8

VAG：サイコムオリジナル水冷仕様Hydro LC Graphics GeForce RTX 5070 Ti 16GB

（Noctua NF-A12x25 ULN×2)＋サイコムオリジナルビデオカードステイ

電源：SilverStone SST-DA850R-GMA

OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版

・Micro ATXコンパクトゲーミング「G-Master Hydro B850 Cube」

税込価格425,930円～

CPU：AMD Ryzen 7 9700X

CPUクーラー：SilverStone VIDA 240 SLIM

マザーボード：ASRock B850M Pro RS WiFi

メモリ：16GB（8GB×2枚）DDR5-5600

ストレージ：Crucial T500 CT1000T500SSD8

VGA：サイコムオリジナル水冷仕様Hydro LC Graphics GeForce RTX5070 Ti 16GB

（Noctua NF-A12x25 ULN×2)

電源：SilverStone SST-DA850R-GMA

OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版

・Micro ATXコンパクトゲーミング「G-Master Hydro Z890 Cube」

税込価格440,240円～

CPU：Intel Core Ultra 7 265K

CPUクーラー：SilverStone VIDA 240 SLIM

マザーボード：ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM

メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600

ストレージ：Crucial T500 CT1000T500SSD8

VGA：サイコムオリジナル水冷仕様Hydro LC Graphics GeForce RTX 5070 Ti 16GB

（Noctua NF-A12x25 ULN×2)

電源：SilverStone SST-DA850R-GMA

OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版

・ATXミドルタワーワークステーション「Lepton Hydro WSZ890」

税込価格509,490円～

CPU：Intel Core Ultra 7 265K

CPUクーラー：サイコムオリジナルAsetek 624S-M2＋Noctua NF-F12 PWM×2

マザーボード：ASRock Z890 Steel Legend WiFi

メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600

ストレージ：Crucial T500 CT1000T500SSD8

VGA：サイコムオリジナル水冷仕様Hydro LC Graphics GeForce RTX 5080 16GB

（Noctua NF-A12x25 ULN×2)※ケース付属のビデオカードステイ

電源：Antec NeoECO Gold NE1000G M ATX3.0

OS：Microsoft Windows11 Pro (64bit) DSP版

・ATXミドルタワーワークステーション「Lepton Hydro WSX870A」

税込価格584,270円～

CPU：AMD Ryzen 9 9950X

CPUクーラー：サイコムオリジナルAsetek 624S-M2＋Noctua NF-F12 PWM×2

マザーボード：ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI

メモリ：64GB（32GB×2枚）DDR5-5600

ストレージ：Crucial T500 CT1000T500SSD8

VGA：サイコムオリジナル水冷仕様Hydro LC Graphics GeForce RTX 5080 16GB

（Noctua NF-A12x25 ULN×2)※ケース付属のビデオカードステイ

電源：Antec NeoECO Gold NE1000G M ATX3.0

OS：Microsoft Windows11 Pro (64bit) DSP版

・ATXミドルタワーワークステーション「Lepton Hydro WSTRX50A」

税込価格1,248,450円～

CPU：AMD Ryzen Threadripper 7970X

CPUクーラー：サイコムオリジナルAsetek 636S-M2＋Noctua NF-F12 PWM×3

マザーボード：ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI

メモリ：128GB（32GB×4枚）DDR5-4800

ストレージ：Crucial T700 CT1000T700SSD3

VGA：サイコムオリジナル水冷仕様Hydro LC Graphics GeForce RTX 5080 16GB

（Noctua NF-A12x25 ULN×2)※ケース付属のビデオカードステイ

電源：Antec NeoECO Gold NE1000G M ATX3.0

OS：Microsoft Windows11 Pro (64bit) DSP版

・Micro ATXコンパクトワーワークステーション「Lepton Hydro WSZ890 Cube」

税込価格513,760円～

CPU：Intel Core Ultra 7 265K

CPUクーラー：SilverStone VIDA 240 SLIM

マザーボード：ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM

メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600

ストレージ：Crucial T500 CT1000T500SSD8

VGA：サイコムオリジナル水冷仕様Hydro LC Graphics GeForce RTX 5080 16GB

（Noctua NF-A12x25 ULN×2)

電源：Antec NeoECO Gold NE1000G M ATX3.0

OS：Microsoft Windows11 Pro (64bit) DSP版

・Micro ATXコンパクトワーワークステーション「Lepton Hydro WSB850A Cube」

税込価格496,450円～

CPU：AMD Ryzen 7 9700X

CPUクーラー：SilverStone VIDA 240 SLIM

マザーボード：ASRock B850M Pro RS WiFi

メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600

ストレージ：Crucial T500 CT1000T500SSD8

ビデオカード：サイコムオリジナル水冷仕様Hydro LC Graphics GeForce RTX 5080 16GB

（Noctua NF-A12x25 ULN×2)

電源：Antec NeoECO Gold NE1000G M ATX3.0

OS：Microsoft Windows11 Pro (64bit) DSP版