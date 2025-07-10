BTOパソコンのサイコムは、同社BTO PCのゲーミングモデル、ワークステーション、プレミアムモデルのAMD搭載Mini-ITXコンパクトモデルにおいて、AMD B850チップセットを標準搭載にした新機種4製品を販売開始したと発表した。
Mini-ITX規格の超小型PCでありながら、新機種はいずれも、AMD Ryzen 9000シリーズ デスクトップ プロセッサと、GIGABYTE製マザーボード「B850I AORUS PRO (rev. 1.1)」、NVIDIA GeForce RTX 50 シリーズGPUを標準搭載している。
ラインナップは、ゲーミングモデルより「G-Master Velox Mini B850A AMD Edition」、 ワークステーションより「Lepton Motion Pro Mini B850/A」、プレミアムモデルより「Premium Line Mini B850FD/E2/A」「Premium Line Mini B850FD/T/A」の4機種。各製品の標準構成時のスペックや価格は以下の通り。
モデル名：G-Master Velox Mini B850A AMD Edition
CPU：AMD Ryzen 5 9600
CPUクーラー：DeepCool AK400（空冷/CPUファン）
メモリ：16GB（8GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品/Dual Channel）
SSD：Crucial P310 CT1000P310SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
グラフィックスカード：GeForce RTX5060 8GB MSI製GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC
マザーボード：GIGABYTE B850I AORUS PRO rev.1.1（AMD B850 chipset）※Wi-Fi+Bluetooth標準搭載
PCケース：DeepCool CH160 White（白/ガラスパネル仕様）＋背面ファン（Noctua NF-F12 PWM）
外形寸法：幅200×奥行き336×高さ283.5mm
電源：CWT CSN650M-G（SFX 650W/80PLUS Gold）
OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版
価格：税込217,070円～
モデル名：Lepton Motion Pro Mini B850/A
CPU：AMD Ryzen 5 9600
CPUクーラー：Noctua NH-U12S chromax.black (ブラックVer.)
メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品/Dual Channel）
SSD：Crucial T500 CT1000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
グラフィックスカード：GeForce RTX5060Ti 16GB MSI製GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS
マザーボード：GIGABYTE B850I AORUS PRO rev.1.1（AMD B850 chipset）※Wi-Fi+Bluetooth標準搭載
PCケース：Fractal Design Torrent Nano Black TG Dark Tint（黒/ガラスパネル）＋排気ファン（Fractal Design Dynamic X2 GP-12）
外形寸法：幅222×奥行き417×高さ374mm
電源：SilverStone SST-DA750R-GMA（750W/80PLUS Gold）
OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版
価格：291,980円～
モデル名：Premium Line Mini B850FD/E2/A
CPU：AMD Ryzen 5 9600
CPUクーラー：サイコムオリジナルAsetek 624S-M2＋Noctua NF-F12 PWM×2（240mm水冷ユニット/メンテナンスフリー）
メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品/Dual Channel）
SSD：Crucial T500 CT1000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
グラフィックスカード：GeForce RTX5060Ti 16GB MSI製GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS
マザーボード：GIGABYTE B850I AORUS PRO rev.1.1（AMD B850 chipset）※Wi-Fi+Bluetooth標準搭載
PCケース：Fractal Design Era 2 Silver（シルバー）
外形寸法：幅165×奥行き366×高さ314mm
電源：Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold（SFX 650W/80PLUS Gold）
OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版
価格：320,880円～
モデル名：Premium Line Mini B850FD/T/A
CPU：AMD Ryzen 5 9600
CPUクーラー：Noctua NH-L9a-AM5（空冷/CPUファン/高性能CPUグリス NT-H1付属）
メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品/Dual Channel）
SSD：Crucial T500 CT1000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
グラフィックスカード：GeForce RTX5060Ti 16GB MSI製GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS
マザーボード：GIGABYTE B850I AORUS PRO rev.1.1（AMD B850 chipset）※Wi-Fi+Bluetooth標準搭載
PCケース：Fractal Design Terra Silver（シルバー）
外形寸法：幅153×奥行き343×高さ218mm
電源：Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold（SFX 650W/80PLUS Gold）
OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版
価格：307,440円～