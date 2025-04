ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(SIE)用ソフトウェア『The Last of Us Complete』を2025年4月11日に発売した。価格は11,980円。

なお、海外で展開予定のパッケージ版『The Last of Us Complete:Collector’s Edition』の日本国内の販売はない

『The Last of Us Complete』は、『The Last of Us Part I』と『The Last of Us Part II Remastered』を収録したオールインワンコレクション。『The Last of Us Part I』には、追加エピソード「Left Behind -残されたもの-」、ゲーム内チャレンジのクリアでアンロックされるキャラクターおよび武器のスキンを、『The Last of Us Part II Remastered』には、未公開ステージ(オリジナル版に実装されなかった開発初期段階のステージ3種類)、開発者インタビュー、ギター演奏モードに加えて、ローグライクなサバイバルモード「NO RETURN」を収録する。