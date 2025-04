ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PC用ソフトウェア『The Last of Us Part II Remastered 』について、2025年4月4日よりSteamおよびEpic Game Storeにてダウンロード版の販売を開始した。

PC版『The Last of Us Part II Remastered』は、オリジナル版よりも様々な面でグラフィックが強化されたほか、DualSense ワイヤレスコントローラーに完全対応。また『The Last of Us Part II』に搭載されていた多数のアクセシビリティ機能に加え、音声ガイドや音声振動機能が追加された。

ローグライクなサバイバルモード「NO RETURN」も搭載。PC版『The Last of Us Part II Remastered』の発売に合わせ、新規のプレイキャラクターとして「ビル」と「マーリーン」が追加され、「監視所」「学校」「通り」「巣」の4つの新規マップが追加される。

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog LLC. The Last of Us is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.