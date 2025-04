PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。

『ホグワーツ・レガシー』(PS5/PS4)2025年4月15日から提供

『Lost Records:Bloom & Rage – Tape 2』(PS5)2025年4月15日から提供

『Blue Prince』(PS5)2025年4月10日から提供

『バトルフィールド 1』(PS4)2025年4月15日から提供

『EA Sports PGA Tour』(PS5)2025年4月10日から提供



『ホグワーツ・レガシー』

『Lost Records:Bloom & Rage – Tape 2』

「クラシックスカタログ」(プレミアムプランが対象)の追加タイトルは以下の通り。

『Alone in the Dark 2』(PS)

『怪獣大激戦 War of the Monsters』(PS2)