2024年1月19日に発売された『The Last of Us Part II Remastered(ラスアス2リマスター)』は、2020年6月19日に発売されたPlayStation 4(PS4)向けアクションアドベンチャーゲーム『The Last of Us Part II(ラスアス2)』のリマスタータイトルだ。主人公のエリーは、謎の寄生菌によるパンデミックが発生した世界で、感染者や武装組織と戦いながら「復讐」を果たすための旅に出る。

リマスター版では、PlayStation 5(PS5)向けにグラフィックを改善したうえ、「DualSense ワイヤレスコントローラー」に完全対応。ハプティックフィードバックとアダプティブトリガーにより、あらゆる武器の手触りが鮮明に感じられるようになった。

また、何といっても、新モード「NO RETURN」が追加されたことが、リマスター版の目玉。ランダムで生成されるステージを攻略していくローグライクなサバイバルモードで、毎回、最低限のアイテムや武器を持って「ラン」をスタートし、プレイしながら物資調達や武器強化を行う。

今回、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)からコードをいただいたので、この新モード「NO RETURN」を中心にさっそくプレイしてみた。

『The Last of Us Part II Remastered』をプレイ

さまざまなキャラで、多彩なシチュエーションのバトルを楽しめる

もちろん、メインストーリーを未プレイの人は、「NO RETURN」ではなく、まずそちらのクリア優先したほうがいいだろう。なぜならば、「NO RETURN」を遊んでいくと、本編に出てくるさまざまなキャラクターがプレイアブキャラクターとしてアンロックされるのだが、そのときにしっかりと感動を味わうためである。いきなり「NO RETURN」をプレイして、新しいキャラクターを使えるようになっても、それが誰だかわからなければ楽しみも半減だ。

筆者はオリジナル版を2020年にプレイ済みなので、今回は最初から「NO RETURN」にトライしてみた。なお、『ラスアス2』を購入済みであれば、PS4からセーブデータを移行することもできる。

ゲーム画面でもしっかりアラートを表示してくれる

「NO RETURN」で最初に選べるキャラクターは「エリー」と「アビー」の2人。決められた条件を達成することで、「ディーナ」「ジェシー」「レブ」「ヤーラ」など新たなキャラクターが解放されていく。

たとえば、アビーは「近接攻撃キルで体力回復」があり、レブは最初から「弓」を持っているなど、それぞれ特性や初期装備が異なるので、キャラクターに応じた立ち回りや強化戦略が求められるだろう。自分のプレイスタイルに合うキャラクターを探すのも楽しい。

ともあれ、初期キャラクターで何度かプレイしないことには、新たなキャラクターは解放されない。早速、難易度は「NOMAL」のエリーで「ラン」をスタートしてみよう。

モードが始まると、エリーはどこか薄暗い部屋にいた。いきなり敵に襲われるのかと身構えたが、そうではないようだ。武器を強化できる作業台や、写真が貼られたコルクボード(正式名称はプランニングボード)などが用意されている。ここは、いわば拠点。獲得した素材を使って次のラウンド(エンカウンター)に挑戦する準備を行う場所である。

「NO RETURN」では、いくつかのエンカウンターが用意されており、それぞれで異なる条件でミッションに挑戦する。クリア条件「エンカウンタータイプ」は、敵を殲滅する「ASSAULT」や、一定時間生き延びる「HUNTED」、感染者の襲撃から仲間を守る「HOLDOUT」などさまざま。敵勢力は、「ワシントン解放戦線(WLF)」や「セラファイト」、そしてもちろん「ランナー」「クリッカー」「シャンブラー」といった感染者たちだ。

プランニングボードを調べて、次のエンカウンターの条件を確認したら、いよいよスタート。今回は「ASSAULT」で、敵勢力は「WLF」である。ステージの「ジャクソン」で周囲を警戒するエリー。すると、「ウェーブ接近」のカウントダウンが始まった。なるほど、若干の準備時間が設定されているようだ。付近には物資が置いてあるので、まずはこれらを回収しながら敵を迎え撃つのだろう。

それにしても、懐かしい。眼前に広がるのは、生きのびた人たちがコミュニティを形成して暮らす「ジャクソン」の街ではないか。オリジナル版をプレイしたのはたしか2020年。約3年半のときを経てリマスター版が発売されたわけだが、相も変わらずグラフィックは美しい。

そんなことを考えていたら、右側から話し声が聞こえた。どうやら敵が現れたようだ。「ASSAULT」はいくつかのウェーブで構成される。それぞれ、敵を殲滅したら次のウェーブに移行するルールだ。今回は「WLF」が3人×3ウェーブでエンカウンタークリア。本編ではもっと大勢の敵を相手にしてきたのだから、これくらいは余裕だろう。そう思っていた。

実際、3ウェーブまでクリアできた。だが、予想以上に苦戦を強いられる。資材不足だ。弾薬や治療キットを全然持っていないことを忘れていた。「3人なら」と、いきなり銃をぶっ放したのもよくなかっただろう。銃声を聞きつけたほかの敵が一斉に襲いかかってくる。こうなったらもう泥仕合だ。ただ銃弾を探してとにかく撃ちまくる。スマートさのかけらもない立ち回りだった。

とりあえず1人見つけたのでズドン

すぐ敵に場所がバレて乱戦に

怖い怖い怖い。感染者相手の「HUNTED」は超怖い

なんとか最初のエンカウンターを突破した筆者。拠点に戻ると、銃の強化ができるようになっていたので、「装弾数」を増やす。これで乱戦になっても少しはマシになるかもしれない。呼吸を整えたら次のエンカウンターに挑戦だ。今回は分岐があったので、異なるエンカウンタータイプ「HUNTED」を選択してみた。感染者が相手らしい。

「HUNTED」のクリア条件は一定時間生き残ること。いきなり銃撃戦に持ち込むのではなく、じっくりチャンスを伺おうと思っていたが、もしかして、いきなり敵の真ん中に放り込まれるのだろうか。そう思っていたら、「TV局」ステージの薄暗い部屋からスタートした。「ASSAULT」と同じでまずは物資回収タイムだ。

そして、敵襲来。もちろん、そのまま隠れていればいいわけではなかった。感染者が「キィー」と叫びながら一直線に走ってくる。待って待って。超怖い。

想像以上の恐怖にブレる銃口。度重なる操作ミス。パニックである。心臓の弱い人には正直オススメできない。しかも、逃げ場のない部屋でスタンバイしていたことが仇となり、開始数秒であえなくデス。「NO RETURN」初の「ラン」はここで終了となった。

まあ初めてだし、こんなものだろう。慣れればいい感じにプレイできるはず。と考えていたが、その後、何度チャレンジしても、一向にクリアできる気配がない。しかも、キャラクターがアンロックされるだけでなく、プレイを重ねるうちに「MOD」と呼ばれる特殊ルールも次々と解除される。

「MOD」は、ランダムで付与される状況オプション。「瀕死ダメージボーナス」や「スタンで近接武器の耐久値回復」「ワイヤートラップ」など、プレイヤーに有利に働く効果がある一方で、「敵の体力増加」「敵が透明化」といった、一気にエンカウンターがハードモード化するものも用意されており、「ラン」完走がますます遠のく。

特に「敵の透明化」は怖すぎた。さすがに目を凝らせばうっすら見えるくらいだろうと思いきや、そんなことはない。「R1」ボタン長押しで耳を澄ましているうちは、ぼんやり白い影が現れるため(ちなみに、最高難易度だと聞き耳は無効)、大体の位置を把握できるものの、解除したら、声や足音は聞こえるのに、敵の姿がまったく見当たらなくなる。明るい場所ならば、近づいてきたときに影だけ見えるので、それを頼りに撃ち抜くしかないのだ。

また、「フォトモードのフィルター」なら影響は少ないだろうと思っていたら、これもクセモノ。画面全体が薄暗いモノトーン調に変化しており、周囲の視界がスーパー劣悪になる。この状況で、仲間を守りぬく「HOLDOUT」に挑戦したら、かなり近くにくるまで感染者を視認できず、対応が後手後手にならざるを得なかった。

うわああああああ

せめてボスまで――

このままではまずい。記事を書く前に、せめて……、せめてボスまでは経験しておきたい。そう思った筆者は最終手段に出る。「VERY EASY」なら、クリアできるかもしれない。

選んだのはアビー。近接戦を得意とするキャラクターだ。エイムに自信がない筆者でもチャンスがあるとすれば、脳筋プレイしかない。

すると、思っていた以上に、近接戦のプレイスタイルがハマった。アビーには「近接攻撃キルで体力回復」があるので、多少の被弾覚悟で近接バトルに持ち込める。しかも、いくつかエンカウンターをクリアしたあと、敵に掴まれたときに一撃のカウンターを入れられる「ナイフ」に加えて、超強力な「火炎放射器」をゲット! ボスの感染者「ブローター」は火に弱い。これは見えた! クリアまでの道筋がはっきりと見えた! ――かに思えた。

近接バトルは敵の攻撃をタイミングよく回避することが求められる

使い切ってしまったのだ。道中で。「火炎放射器」を。あますことなく――。序盤であれば恐れるに足らない「ASSAULT」だが、開始時から「交戦」状態の感染者を相手にするエンカウンター。5体の感染者が一斉に襲ってくる状況で、しかもガスを放出するシャンブラーが2体同時に近づいてきた。軍用ピストルも弾切れになり、絶体絶命のピンチだ。

……気づいたら無我夢中で「火炎放射器」を使っていた。黒こげになる「シャンブラー」。立ち尽くすアビー。近接武器ももうない。このエンカウンターをクリアするには仕方がなかったとはいえ、次がいよいよボスステージだというのに、いったいどうすればいいのだろう。

そして、満身創痍のままスタートした「ブローター」戦。拠点で急ごしらえした「設置爆弾」をメインに、どうにか立ち回れるだろうか。と、1つ目の爆弾を床に置こうとした瞬間、重たいパンチを正面から受けてしまった。よろめきながら立ち上がるアビー。まずい、逃げなければ。そう思って1歩後退りするも間に合わず、続けざまに鋭いボディブローが入り、アビーは散っていった。わずか30秒の出来事だった。

でも30秒経たずにやられた

その後も幾度となく挑戦したが、未だにブローターを倒せていない。相変わらず「HUNTED」は怖いし、さまざまなMODも解除されていくので、臨機応変さが求められる。しかしそれでも、「もう一度」とまた新たな「ラン」にチャレンジしたくなるおもしろさがあった。

バレないよう敵に近づき、ステルスキルで数を減らしていく立ち回りや、レンガを投げて注意を引き、敵が集まったところに火炎瓶を投げて一網打尽にする戦略など、基本的な要素は『ラスアス2』本編のバトルと同じ。それらを息つく暇なくさまざまなシチュエーションで「バトルラッシュ」のように戦闘を楽しめる、まさに『ラスアス2』の戦闘のおもしろさをギュッと濃縮したモードと言える。

しかも、本編とは違って「リトライ」できない。失敗したら終わりの緊張感が、感染者に襲われるドキドキ感と合わさって、毎回エキサイティングな「ラン」にしてくれるのもいい。ヒリつきながら、『ラスアス』の戦闘を思う存分楽しみたい人にオススメだ。

腕に自身のあるプレイヤーは、同じランダム生成の「ラン」でスコアを競う「デイリーラン」でランキングに挑戦してもいいだろう。1日1度のみトライ可能なので、より緊張感あるバトルが楽しめる。

個性を演出するスキンも搭載

そのほか、開発初期段階の「未公開ステージ」や「ギター演奏」モードも追加されている『ラスアス2リマスター』。DualSense ワイヤレスコントローラーへの完全対応やローディングの高速化など、グレードアップした体験が待っているので、すでにプレイ済みの人でも満足できるだろう。

なお、PS4版『ラスアス2』のセーブデータがあれば、リマスター版へ引き継ぐことが可能。ソフト単体の価格は5,480円だが、『ラスアス2』を持っていると、『ラスアス2リマスター』(ダウンロード版)を1,190円で購入できる。PS5アップグレードにはPSNのアカウントが必要だ。

ただし、PS4向けソフトウェア(パッケージ版)を保有している人が、ディスクを使用しない「PS5デジタル・エディション」を購入した場合は、PS5向けソフトウェア(ダウンロード版)を1,190円で購入することができない。

開発段階の未公開ステージもちょっとだけ遊べる

好きなだけギターを弾けるモードも搭載

©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog LLC. The Last of Us is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.