ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、全国のPlayStation取扱店にて「PS5 新生活セール」が実施されることを発表した。
対象商品は、PlayStation 5 (CFI-2000A01)、PlayStation 5 デジタル・エディション (CFI-2000B01)、PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック (CFIJ-10018)、PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパックなど。セール期間や取り扱い製品、価格、在庫情報などは販売店によって異なる。
＜セール実施中の PlayStation 取扱店＞
・有限会社あいてむ
・Amazon.co.jp
・イオン ゲーム取り扱い各店
・一休さん
・エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ
・OA ナガシマ
・ZOA
・パソコンの館
・ゲオ各店、およびゲオオンラインストア
・コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット
・コストコ
・シーガル
・Joshin ゲーム取り扱い各店、および Joshin web ショップ
・ソニーストア
・ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ
・Game TSUTAYA 各店
・ｄショッピングダイレクト
・株式会社トクジロー
・ドン・キホーテ
・ノジマオンライン
・PAO
・パピー
・ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com
・古本市場/ふるいち
・ヤマダウェブコム
・ヨドバシカメラゲーム取り扱い各店、及びヨドバシドットコム
・楽天ブックス
・WonderGOO