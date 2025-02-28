ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、全国のPlayStation取扱店にて「PS5 新生活セール」が実施されることを発表した。

対象商品は、PlayStation 5 (CFI-2000A01)、PlayStation 5 デジタル・エディション (CFI-2000B01)、PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック (CFIJ-10018)、PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパックなど。セール期間や取り扱い製品、価格、在庫情報などは販売店によって異なる。

＜セール実施中の PlayStation 取扱店＞

・有限会社あいてむ

・Amazon.co.jp

・イオン ゲーム取り扱い各店

・一休さん

・エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ

・OA ナガシマ

・ZOA

・パソコンの館

・ゲオ各店、およびゲオオンラインストア

・コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット

・コストコ

・シーガル

・Joshin ゲーム取り扱い各店、および Joshin web ショップ

・ソニーストア

・ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ

・Game TSUTAYA 各店

・ｄショッピングダイレクト

・株式会社トクジロー

・ドン・キホーテ

・ノジマオンライン

・PAO

・パピー

・ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com

・古本市場/ふるいち

・ヤマダウェブコム

・ヨドバシカメラゲーム取り扱い各店、及びヨドバシドットコム

・楽天ブックス

・WonderGOO

