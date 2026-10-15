米Microsoftは10月14日（現地時間）、小型のXbox純正ゲームコントローラー「XBOX Nano コントローラー」を発表した。同日から予約受付を開始し、日本を含む各国・地域で11月に発売する。日本のMicrosoftストアでの価格は税込8000円となっている。

XBOX Nano コントローラーは、Microsoftの純正コントローラーとして最小のモデルである。本体の長さは5インチ強（約13cm）、重さは3.5オンス（約99g）。子どもや手の小さい人、外出先へ持ち運んでプレイするポータビリティを求める層の利用を想定して開発され、ポケットやバッグに入れて携帯しやすいサイズとなっている。

製品ページでは、日常の気軽なプレイや短時間の利用に加え、予備のコントローラーとしての用途も挙げている。たとえば、最大4人で協力プレイを楽しめる「Minecraft Dungeons II」のようなゲームを、家族や友人と遊ぶ際の追加用として利用できる。

コンパクトサイズであっても、標準的なゲーム操作に使う18の入力をすべて備え、既存のXboxコントローラーと同様のレイアウトが採用されている。機能を割り当てられる「アクションボタン」を搭載し、スクリーンショット撮影、ゲームプレイの録画、頻繁に使うショートカットなどを設定できる。ボタンの割り当ては「XBOX アクセサリ」アプリでカスタマイズする。

接続方式は、Xbox本体との接続に用いる独自の無線方式「Xbox Wireless」とBluetoothの両方に対応する。対応機器・OSは、XBOX Series X|S、XBOX One、Windows、Android、iOSなど。一部のスマートテレビでも利用できる。利用するゲームはコントローラー操作に対応している必要がある。

電源には充電式リチウムイオン電池を内蔵する。単3形乾電池または別売りの充電式バッテリーキットで駆動する標準サイズのXboxワイヤレスコントローラーとは、この点で仕様が異なる。充電にはUSB-Cケーブル（別売り）を使用する。本体上面にはUSB-Cポートとペアリングボタンを備える。