マウスコンピューターは2月14日、ゲーミングブランド「G TUNE」より、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5090を搭載する新型デスクトップゲーミングPC「G TUNE FZ-I9G90」の販売開始を発表した。BTOカスタマイズに対応し、価格は税込112万9,800円から。
GeForce RTX 5090は、AI性能を強化したNVIDIA Blackwellアーキテクチャ世代GPUの最上位モデル。最新GPUのなかでもダントツの高性能を備えるが、それを十分に引き出すには高い冷却性能や電源性能が求められる。今回の新型ゲーミングPCでは、リニューアルしたばかりのG TUNEフラグシップのタワー型筐体にこれを搭載。効率の良いエアフロー設計と7個のケースファンが生み出す冷却性能によるGPUの安定動作が期待できる。
G TUNE FZ-I9G90の主な基本スペックは、Intel Core Ultra 9 285K、NVIDIA GeForce RTX 5090、64GB(32GB×2)メモリ、2TB M.2 NVMe Gen5 SSD、ブルーレイディスクドライブ、Windows 11 Home 64bit。本体サイズは約W240×D500×H479mm(突起物含まず)。保証は3年間センドバック修理保証と、24時間×365日電話サポートが付属。同構成時の価格が税込112万9,800円。