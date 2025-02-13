インターネットイニシアティブ（IIJ）は2月12日、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」で開催中の「トクトクキャンペーン＋【スマホ大特価セール】」の対象機種として、「AQUOS sense9」「moto g64」の2機種を追加した。
このセールでは、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、対象端末の購入と同時に申し込んだ場合にそれぞれに設定された期間限定のりかえ価格が適用される。ただしのりかえ価格を利用できるのは、1契約者（1mioID）につき1台までという制限がある。また過去1年間の間に同様のセールの特別価格で端末を購入していた場合、今回のセールは利用できない。
このセールは2月4日にスタートしたばかりだが、2月5日に「Xperia 5 IV」「Xperia 1 V」の2機種がIIJmioでの取り扱い開始と同時に対象として追加されており、さらに今回の2機種の追加となる。セール期間は3月31日まで。今回追加された2機種を含めた現在のセール対象機種とそれぞれのセール価格は以下のとおり。
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moto g24
一括：通常価格19,800円→のりかえ価格110円
24回：通常価格826円→のりかえ価格6円
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Redmi 14C [4GB/128GB]
一括：通常価格17,980円→のりかえ価格110円
24回：通常価格760円→のりかえ価格6円
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OPPO A79 5G
一括：通常価格26,800円→のりかえ価格980円
24回：通常価格1,123円→のりかえ価格42円
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Mode1 RETRO II
一括：通常価格25,800円→のりかえ価格980円
24回：通常価格1,079円→のりかえ価格42円
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AQUOS wish4
一括：通常価格33,800円→のりかえ価格9,980円
24回：通常価格1,420円→のりかえ価格418円
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arrows We2 M07
一括：通常価格32,800円→のりかえ価格9,980円
24回：通常価格1,376円→のりかえ価格418円
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motorola edge 40 neo
一括：通常価格53,700円→のりかえ価格14,800円
24回：通常価格2,245円→のりかえ価格618円
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AQUOS sense8
一括：通常価格54,800円→のりかえ価格19,800円
24回：通常価格2,284円→のりかえ価格826円
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arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]
一括：通常価格54,800円→のりかえ価格24,800円
24回：通常価格2,289円→のりかえ価格1,035円
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Nothing Phone (2a)
一括：通常価格49,800円→のりかえ価格26,800円
24回：通常価格2,080円→のりかえ価格1,118円
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Redmi Note 13 Pro+ 5G
一括：通常価格58,800円→のりかえ価格27,800円
24回：通常価格2,454円→のりかえ価格1,160円
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Google Pixel 7 [8GB/128GB]
一括：通常価格54,800円→のりかえ価格29,800円
24回：通常価格2,289円→のりかえ価格1,243円
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AQUOS R8
一括：通常価格144,800円→のりかえ価格39,800円
24回：通常価格6,041円→のりかえ価格1,659円
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motorola edge 50 pro
一括：通常価格69,800円→のりかえ価格39,800円
24回：通常価格1,659円→のりかえ価格1,659円
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iPhone 12 Pro [512GB]
一括：通常価格109,800円→のりかえ価格49,800円
24回：通常価格4,577円→のりかえ価格2,076円
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iPhone 12 Pro Max [512GB]
一括：通常価格119,980円→のりかえ価格59,700円
24回：通常価格5,006円→のりかえ価格2,489円
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Galaxy S22 Ultra 5G (docomo版)
一括：通常価格99,800円→のりかえ価格59,800円
24回：通常価格4,170円→のりかえ価格2,493円
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motorola razr 40 ultra
一括：通常価格139,800円→のりかえ価格69,800円
24回：通常価格5,832円→のりかえ価格2,909円
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AQUOS R9
一括：通常価格96,800円→のりかえ価格74,800円
24回：通常価格4,038円→のりかえ価格3,118円
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iPhone 15 [128GB]
一括：通常価格109,800円→のりかえ価格87,800円
24回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,659円
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Xiaomi 14T Pro
一括：通常価格109,800円→のりかえ価格89,800円
24回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,743円
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AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット
一括：通常価格194,500円→のりかえ価格169,800円
24回：通常価格8,108円→のりかえ価格7,076円
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Xperia 5 IV [8GB/256GB]
一括：通常価格84,700円→のりかえ価格39,800円
24回：通常価格3,532円→のりかえ価格1,659円
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Xperia 1 V [16GB/512GB]
一括：通常価格144,100円→のりかえ価格109,800円
24回：通常価格6,007円→のりかえ価格4,577円
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moto g64 5G
一括：通常価格30,800円→のりかえ価格9,980円
24回：通常価格1,288円→のりかえ価格418円
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AQUOS sense9 [8GB/256GB]
一括：通常価格72,000円→のりかえ価格44,800円
24回：通常価格3,004円→のりかえ価格1,867円