インターネットイニシアティブ（IIJ）は2月12日、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」で開催中の「トクトクキャンペーン＋【スマホ大特価セール】」の対象機種として、「AQUOS sense9」「moto g64」の2機種を追加した。

このセールでは、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、対象端末の購入と同時に申し込んだ場合にそれぞれに設定された期間限定のりかえ価格が適用される。ただしのりかえ価格を利用できるのは、1契約者（1mioID）につき1台までという制限がある。また過去1年間の間に同様のセールの特別価格で端末を購入していた場合、今回のセールは利用できない。

このセールは2月4日にスタートしたばかりだが、2月5日に「Xperia 5 IV」「Xperia 1 V」の2機種がIIJmioでの取り扱い開始と同時に対象として追加されており、さらに今回の2機種の追加となる。セール期間は3月31日まで。今回追加された2機種を含めた現在のセール対象機種とそれぞれのセール価格は以下のとおり。