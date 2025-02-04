インターネットイニシアティブ（IIJ）は2月4日より、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」において、「トクトクキャンペーン＋【スマホ大特価セール】」を開始した。セール期間は3月31日まで。

このセールは、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」のMNP転入での申し込みと同時に対象端末を購入する場合に、各機種に設定された期間限定のりかえ価格が適用されるというもの。のりかえ価格を利用できるのは1契約者（1mioID）につき1台までという制限がある。

対象となっているのは以下の22機種。このうち、値引き幅がもっとも大きいのは105,000円引きになっている「AQUOS R8」で、値引率がもっとも大きいのは通常価格の99.4％オフになっている「moto g24」「Redmi 14C [4GB/128GB]」の2機種だ。