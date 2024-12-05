インターネットイニシアティブ（IIJ）は12月3日、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」で開催中の「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象機種の入替を行った。同セールの開催期間は2月3日21時59分まで。

このセールでは、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、対象端末の購入と同時に申し込んだ場合にそれぞれに設定された期間限定のりかえ価格が適用される。のりかえ価格を利用できるのは1契約者（1mioID）につき1台までという制限がある。

今回新たに対象に加わったのは以下の機種。

12月3日より、期間限定のりかえ価格の対象機種に追加

moto g24

一括：通常価格19,800円→のりかえ価格110円

24回：通常価格826円→のりかえ価格6円

一括：通常価格19,800円→のりかえ価格110円 24回：通常価格826円→のりかえ価格6円 Xperia 10 VI

一括：通常価格69,300円→のりかえ価格44,800円

26回：通常価格2,894円→のりかえ価格1,867円

一括：通常価格69,300円→のりかえ価格44,800円 26回：通常価格2,894円→のりかえ価格1,867円 Mode1 RETRO II

一括：通常価格25,800円→のりかえ価格980円

39回：通常価格1,079円→のりかえ価格42円

一括：通常価格25,800円→のりかえ価格980円 39回：通常価格1,079円→のりかえ価格42円 Redmi 12 5G [4GB/128GB]

一括：通常価格27,800円→のりかえ価格2,990円

40回：通常価格1,168円→のりかえ価格126円

一括：通常価格27,800円→のりかえ価格2,990円 40回：通常価格1,168円→のりかえ価格126円 OPPO A79 5G

一括：通常価格26,800円→のりかえ価格4,980円

41回：通常価格1,123円→のりかえ価格209円

一括：通常価格26,800円→のりかえ価格4,980円 41回：通常価格1,123円→のりかえ価格209円 nubia Ivy

一括：通常価格29,800円→のりかえ価格9,980円

42回：通常価格1,244円→のりかえ価格418円

一括：通常価格29,800円→のりかえ価格9,980円 42回：通常価格1,244円→のりかえ価格418円 arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]

一括：通常価格47,800円→のりかえ価格24,800円

43回：通常価格1,993円→のりかえ価格1,035円

一括：通常価格47,800円→のりかえ価格24,800円 43回：通常価格1,993円→のりかえ価格1,035円 OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET

一括：通常価格39,800円→のりかえ価格24,800円

44回：通常価格1,659円→のりかえ価格1,035円

一括：通常価格39,800円→のりかえ価格24,800円 44回：通常価格1,659円→のりかえ価格1,035円 iPhone 12 Pro [512GB] Apple認定整備済製品

一括：通常価格109,800円→のりかえ価格49,800円

45回：通常価格4,577円→のりかえ価格2,076円

一括：通常価格109,800円→のりかえ価格49,800円 45回：通常価格4,577円→のりかえ価格2,076円 iPhone 12 Pro Max [512GB] Apple認定整備済製品

一括：通常価格119,980円→のりかえ価格59,700円

46回：通常価格5,006円→のりかえ価格2,489円

以下の機種は、12月2日以前と同価格で期間限定のりかえ価格が引き続き適用される。

引き続き期間限定のりかえ価格が継続

iPhone SE(第2世代) [64GB] 良品

一括：通常価格19,800円→のりかえ価格7,980円

25回：通常価格826円→のりかえ価格334円

一括：通常価格19,800円→のりかえ価格7,980円 25回：通常価格826円→のりかえ価格334円 motorola razr 50

一括：通常価格135,800円→のりかえ価格89,800円

27回：通常価格5,666円→のりかえ価格3,743円

一括：通常価格135,800円→のりかえ価格89,800円 27回：通常価格5,666円→のりかえ価格3,743円 Redmi 12 5G [8GB/256GB]

一括：通常価格31,320円→のりかえ価格12,800円

28回：通常価格1,310円→のりかえ価格534円

一括：通常価格31,320円→のりかえ価格12,800円 28回：通常価格1,310円→のりかえ価格534円 motorola edge 40 neo

一括：通常価格53,700円→のりかえ価格29,800円

29回：通常価格2,245円→のりかえ価格1,243円

一括：通常価格53,700円→のりかえ価格29,800円 29回：通常価格2,245円→のりかえ価格1,243円 Redmi 14C [4GB/128GB]

一括：通常価格17,980円→のりかえ価格980円

30回：通常価格760円→のりかえ価格42円

一括：通常価格17,980円→のりかえ価格980円 30回：通常価格760円→のりかえ価格42円 moto g64 5G

一括：通常価格30,800円→のりかえ価格14,800円

31回：通常価格1,288円→のりかえ価格618円

一括：通常価格30,800円→のりかえ価格14,800円 31回：通常価格1,288円→のりかえ価格618円 motorola edge 30 pro ワイヤレス充電器SET

一括：通常価格78,580円→のりかえ価格19,800円

32回：通常価格3,278円→のりかえ価格826円

一括：通常価格78,580円→のりかえ価格19,800円 32回：通常価格3,278円→のりかえ価格826円 AQUOS sense9 [6GB/128GB]

一括：通常価格64,980円→のりかえ価格39,800円

33回：通常価格2,718円→のりかえ価格1,659円

一括：通常価格64,980円→のりかえ価格39,800円 33回：通常価格2,718円→のりかえ価格1,659円 AQUOS sense9 [8GB/256GB]

一括：通常価格72,000円→のりかえ価格54,800円

34回：通常価格3,004円→のりかえ価格2,284円

一括：通常価格72,000円→のりかえ価格54,800円 34回：通常価格3,004円→のりかえ価格2,284円 iPhone 15 [128GB] 未使用品

一括：通常価格109,800円→のりかえ価格87,800円

35回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,659円

一括：通常価格109,800円→のりかえ価格87,800円 35回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,659円 Xiaomi 14T Pro

一括：通常価格109,800円→のりかえ価格89,800円

36回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,743円

一括：通常価格109,800円→のりかえ価格89,800円 36回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,743円 OPPO A3 5G SUPERVOOC急速充電器SET（12月12日発売）

一括：通常価格32,800円→のりかえ価格17,800円

37回：通常価格1,376円→のりかえ価格743円

一括：通常価格32,800円→のりかえ価格17,800円 37回：通常価格1,376円→のりかえ価格743円 OPPO Find X8（12月12日発売）

一括：通常価格124,800円→のりかえ価格94,800円

38回：通常価格5,204円→のりかえ価格3,951円

そして以下の機種が、今回「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象機種からはずれたもの。ただしこのうち、「AQUOS R9」「arrows We2 M07」「iPhone 12 Pro [256GB] Apple認定整備済製品」の3機種は、期間限定ではないのりかえ価格の対象機種になっており、「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」の期間限定のりかえ価格に比べれば値引きは小さくなるが、MNPの場合は引き続きおトクに購入できる。

12月3日より「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象外となった機種