インターネットイニシアティブ（IIJ）は12月3日、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」で開催中の「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象機種の入替を行った。同セールの開催期間は2月3日21時59分まで。
このセールでは、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、対象端末の購入と同時に申し込んだ場合にそれぞれに設定された期間限定のりかえ価格が適用される。のりかえ価格を利用できるのは1契約者（1mioID）につき1台までという制限がある。
今回新たに対象に加わったのは以下の機種。
12月3日より、期間限定のりかえ価格の対象機種に追加
-
moto g24
一括：通常価格19,800円→のりかえ価格110円
24回：通常価格826円→のりかえ価格6円
-
Xperia 10 VI
一括：通常価格69,300円→のりかえ価格44,800円
26回：通常価格2,894円→のりかえ価格1,867円
-
Mode1 RETRO II
一括：通常価格25,800円→のりかえ価格980円
39回：通常価格1,079円→のりかえ価格42円
-
Redmi 12 5G [4GB/128GB]
一括：通常価格27,800円→のりかえ価格2,990円
40回：通常価格1,168円→のりかえ価格126円
-
OPPO A79 5G
一括：通常価格26,800円→のりかえ価格4,980円
41回：通常価格1,123円→のりかえ価格209円
-
nubia Ivy
一括：通常価格29,800円→のりかえ価格9,980円
42回：通常価格1,244円→のりかえ価格418円
-
arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]
一括：通常価格47,800円→のりかえ価格24,800円
43回：通常価格1,993円→のりかえ価格1,035円
-
OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET
一括：通常価格39,800円→のりかえ価格24,800円
44回：通常価格1,659円→のりかえ価格1,035円
-
iPhone 12 Pro [512GB] Apple認定整備済製品
一括：通常価格109,800円→のりかえ価格49,800円
45回：通常価格4,577円→のりかえ価格2,076円
-
iPhone 12 Pro Max [512GB] Apple認定整備済製品
一括：通常価格119,980円→のりかえ価格59,700円
46回：通常価格5,006円→のりかえ価格2,489円
以下の機種は、12月2日以前と同価格で期間限定のりかえ価格が引き続き適用される。
引き続き期間限定のりかえ価格が継続
-
iPhone SE(第2世代) [64GB] 良品
一括：通常価格19,800円→のりかえ価格7,980円
25回：通常価格826円→のりかえ価格334円
-
motorola razr 50
一括：通常価格135,800円→のりかえ価格89,800円
27回：通常価格5,666円→のりかえ価格3,743円
-
Redmi 12 5G [8GB/256GB]
一括：通常価格31,320円→のりかえ価格12,800円
28回：通常価格1,310円→のりかえ価格534円
-
motorola edge 40 neo
一括：通常価格53,700円→のりかえ価格29,800円
29回：通常価格2,245円→のりかえ価格1,243円
-
Redmi 14C [4GB/128GB]
一括：通常価格17,980円→のりかえ価格980円
30回：通常価格760円→のりかえ価格42円
-
moto g64 5G
一括：通常価格30,800円→のりかえ価格14,800円
31回：通常価格1,288円→のりかえ価格618円
-
motorola edge 30 pro ワイヤレス充電器SET
一括：通常価格78,580円→のりかえ価格19,800円
32回：通常価格3,278円→のりかえ価格826円
-
AQUOS sense9 [6GB/128GB]
一括：通常価格64,980円→のりかえ価格39,800円
33回：通常価格2,718円→のりかえ価格1,659円
-
AQUOS sense9 [8GB/256GB]
一括：通常価格72,000円→のりかえ価格54,800円
34回：通常価格3,004円→のりかえ価格2,284円
-
iPhone 15 [128GB] 未使用品
一括：通常価格109,800円→のりかえ価格87,800円
35回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,659円
-
Xiaomi 14T Pro
一括：通常価格109,800円→のりかえ価格89,800円
36回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,743円
-
OPPO A3 5G SUPERVOOC急速充電器SET（12月12日発売）
一括：通常価格32,800円→のりかえ価格17,800円
37回：通常価格1,376円→のりかえ価格743円
-
OPPO Find X8（12月12日発売）
一括：通常価格124,800円→のりかえ価格94,800円
38回：通常価格5,204円→のりかえ価格3,951円
そして以下の機種が、今回「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象機種からはずれたもの。ただしこのうち、「AQUOS R9」「arrows We2 M07」「iPhone 12 Pro [256GB] Apple認定整備済製品」の3機種は、期間限定ではないのりかえ価格の対象機種になっており、「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」の期間限定のりかえ価格に比べれば値引きは小さくなるが、MNPの場合は引き続きおトクに購入できる。
12月3日より「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象外となった機種
- AQUOS R9
- arrows We2 M07
- Nothing Phone (2a)
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- motorola edge 50 pro
- Xiaomi 14 Ultra
- iPhone 12 Pro [256GB] Apple認定整備済製品