インターネットイニシアティブ（IIJ）は12月3日、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」において、MNP転入と同時の端末購入でおトクな価格が適用される「のりかえ価格」の対象機種入れ替えと一部機種でののりかえ価格の改定を行った。

IIJmioサプライサービスの「のりかえ価格」は、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、対象端末の購入と同時に申し込んだ場合に適用される特別価格。のりかえ価格を利用できるのは1契約者（1mioID）につき1台までという制限がある。

今回新たに対象に加わったのは以下の4機種。

12月3日よりのりかえ価格対象機種に追加

Reno7 A

一括：通常価格39,800円→のりかえ価格9,980円

24回：通常価格1,661円→のりかえ価格418円

一括：通常価格39,800円→のりかえ価格9,980円 24回：通常価格1,661円→のりかえ価格418円 arrows We2 M07

一括：通常価格32,800円→のりかえ価格24,800円

25回：通常価格1,376円→のりかえ価格1,035円

一括：通常価格32,800円→のりかえ価格24,800円 25回：通常価格1,376円→のりかえ価格1,035円 iPhone 12 Pro [256GB] Apple認定整備済製品

一括：通常価格99,800円→のりかえ価格62,800円

26回：通常価格4,170円→のりかえ価格2,618円

一括：通常価格99,800円→のりかえ価格62,800円 26回：通常価格4,170円→のりかえ価格2,618円 AQUOS R9

一括：通常価格96,800円→のりかえ価格92,800円

27回：通常価格4,038円→のりかえ価格3,868円

また、12月2日以前からのりかえ価格の対象になっているが、12月3日からのりかえ価格が改定されたのが次の4機種。

12月3日にのりかえ価格を改定

iPhone 12 [64GB] 美品

一括：通常価格59,800円→のりかえ価格29,800円（12月2日まで39,800円）

24回：通常価格2,499円→のりかえ価格1,243円（12月2日まで1,659円）

一括：通常価格59,800円→のりかえ価格29,800円（12月2日まで39,800円） 24回：通常価格2,499円→のりかえ価格1,243円（12月2日まで1,659円） Google Pixel 7 [8GB/128GB] 美品

一括：通常価格54,800円→のりかえ価格34,800円（12月2日まで44,800円）

24回：通常価格2,289円→のりかえ価格1,452円（12月2日まで1,867円）

一括：通常価格54,800円→のりかえ価格34,800円（12月2日まで44,800円） 24回：通常価格2,289円→のりかえ価格1,452円（12月2日まで1,867円） iPhone 12 [128GB] 美品

一括：通常価格63,800円→のりかえ価格34,800円（12月2日まで41,800円）

24回：通常価格2,664円→のりかえ価格1,452円（12月2日まで1,743円）

一括：通常価格63,800円→のりかえ価格34,800円（12月2日まで41,800円） 24回：通常価格2,664円→のりかえ価格1,452円（12月2日まで1,743円） iPhone 13 mini [128GB] 美品

一括：通常価格79,800円→のりかえ価格42,980円（12月2日まで64,980円）

24回：通常価格3,333円→のりかえ価格1,793円（12月2日まで2,709円）

一括：通常価格79,800円→のりかえ価格42,980円（12月2日まで64,980円） 24回：通常価格3,333円→のりかえ価格1,793円（12月2日まで2,709円） iPhone 13 mini [256GB] 美品

一括：通常価格87,780円→のりかえ価格49,800円（12月2日まで79,800円）

24回：通常価格3,663円→のりかえ価格2,076円（12月2日まで3,326円）

そして以下の機種は、12月2日以前と同価格でのりかえ価格が引き続き適用される。

引き続きのりかえ価格が継続

Redmi Note 10T

一括：通常価格18,800円→のりかえ価格110円

24回：通常価格797円→のりかえ価格6円

一括：通常価格18,800円→のりかえ価格110円 24回：通常価格797円→のりかえ価格6円 moto g53j 5G

一括：通常価格31,000円→のりかえ価格9,980円

24回：通常価格1,298円→のりかえ価格418円

一括：通常価格31,000円→のりかえ価格9,980円 24回：通常価格1,298円→のりかえ価格418円 iPhone SE (第2世代) [64GB] 美品

一括：通常価格24,800円→のりかえ価格12,800円

24回：通常価格1,045円→のりかえ価格534円

一括：通常価格24,800円→のりかえ価格12,800円 24回：通常価格1,045円→のりかえ価格534円 AQUOS wish4

一括：通常価格33,800円→のりかえ価格24,800円

24回：通常価格1,420円→のりかえ価格1,035円

一括：通常価格33,800円→のりかえ価格24,800円 24回：通常価格1,420円→のりかえ価格1,035円 iPhone SE（第3世代）[64GB] 美品

一括：通常価格46,800円→のりかえ価格26,800円

24回：通常価格1,959円→のりかえ価格1,118円

一括：通常価格46,800円→のりかえ価格26,800円 24回：通常価格1,959円→のりかえ価格1,118円 iPhone 11 [64GB] 美品

一括：通常価格47,800円→のりかえ価格29,800円

24回：通常価格2,007円→のりかえ価格1,243円

一括：通常価格47,800円→のりかえ価格29,800円 24回：通常価格2,007円→のりかえ価格1,243円 iPhone 12 mini [64GB] 美品

一括：通常価格47,800円→のりかえ価格29,800円

24回：通常価格2,007円→のりかえ価格1,243円

一括：通常価格47,800円→のりかえ価格29,800円 24回：通常価格2,007円→のりかえ価格1,243円 iPhone 12 mini [128GB] 美品

一括：通常価格54,980円→のりかえ価格34,800円

24回：通常価格2,304円→のりかえ価格1,452円

一括：通常価格54,980円→のりかえ価格34,800円 24回：通常価格2,304円→のりかえ価格1,452円 Google Pixel 7a 未使用品

一括：通常価格57,800円→のりかえ価格37,800円

24回：通常価格2,410円→のりかえ価格1,576円

一括：通常価格57,800円→のりかえ価格37,800円 24回：通常価格2,410円→のりかえ価格1,576円 Galaxy S22 (au版) 未使用品

一括：通常価格74,800円→のりかえ価格39,800円

24回：通常価格3,126円→のりかえ価格1,659円

一括：通常価格74,800円→のりかえ価格39,800円 24回：通常価格3,126円→のりかえ価格1,659円 Google Pixel 6a 未使用品

一括：通常価格49,800円→のりかえ価格39,800円

24回：通常価格2,079円→のりかえ価格1,659円

一括：通常価格49,800円→のりかえ価格39,800円 24回：通常価格2,079円→のりかえ価格1,659円 iPhone 11 [128GB] 美品

一括：通常価格52,800円→のりかえ価格39,800円

24回：通常価格2,205円→のりかえ価格1,659円

一括：通常価格52,800円→のりかえ価格39,800円 24回：通常価格2,205円→のりかえ価格1,659円 iPhone SE（第3世代）[128GB] 美品

一括：通常価格57,800円→のりかえ価格39,800円

24回：通常価格2,410円→のりかえ価格1,659円

一括：通常価格57,800円→のりかえ価格39,800円 24回：通常価格2,410円→のりかえ価格1,659円 iPhone SE (第3世代) [64GB] 未使用品

一括：通常価格54,980円→のりかえ価格44,800円

24回：通常価格2,304円→のりかえ価格1,867円

一括：通常価格54,980円→のりかえ価格44,800円 24回：通常価格2,304円→のりかえ価格1,867円 Google Pixel 7 [8GB/256GB] 美品

一括：通常価格64,980円→のりかえ価格49,800円

24回：通常価格2,718円→のりかえ価格2,076円

一括：通常価格64,980円→のりかえ価格49,800円 24回：通常価格2,718円→のりかえ価格2,076円 iPhone 12 mini [64GB] 未使用品

一括：通常価格68,800円→のりかえ価格54,800円

24回：通常価格2,871円→のりかえ価格2,284円

一括：通常価格68,800円→のりかえ価格54,800円 24回：通常価格2,871円→のりかえ価格2,284円 Nothing Phone (2) [12GB/256GB]

一括：通常価格99,800円→のりかえ価格54,800円

24回：通常価格4,171円→のりかえ価格2,284円

一括：通常価格99,800円→のりかえ価格54,800円 24回：通常価格4,171円→のりかえ価格2,284円 iPhone SE（第3世代）[128GB] 未使用品

一括：通常価格67,800円→のりかえ価格54,800円

24回：通常価格2,828円→のりかえ価格2,284円

一括：通常価格67,800円→のりかえ価格54,800円 24回：通常価格2,828円→のりかえ価格2,284円 Galaxy S22 (docomo版) 未使用品

一括：通常価格74,800円→のりかえ価格55,800円

24回：通常価格3,126円→のりかえ価格2,326円

一括：通常価格74,800円→のりかえ価格55,800円 24回：通常価格3,126円→のりかえ価格2,326円 Google Pixel 7 Pro [12GB/128GB] 美品

一括：通常価格74,800円→のりかえ価格59,800円

24回：通常価格3,125円→のりかえ価格2,493円

一括：通常価格74,800円→のりかえ価格59,800円 24回：通常価格3,125円→のりかえ価格2,493円 iPhone 13 [128GB] 美品

一括：通常価格74,800円→のりかえ価格59,800円

24回：通常価格3,125円→のりかえ価格2,493円

一括：通常価格74,800円→のりかえ価格59,800円 24回：通常価格3,125円→のりかえ価格2,493円 Nothing Phone (2) [12GB/512GB]

一括：通常価格109,800円→のりかえ価格59,800円

24回：通常価格4,578円→のりかえ価格2,493円

一括：通常価格109,800円→のりかえ価格59,800円 24回：通常価格4,578円→のりかえ価格2,493円 nubia Flip 5G

一括：通常価格79,800円→のりかえ価格59,800円

24回：通常価格3,334円→のりかえ価格2,493円

一括：通常価格79,800円→のりかえ価格59,800円 24回：通常価格3,334円→のりかえ価格2,493円 Google Pixel 7 未使用品

一括：通常価格79,800円→のりかえ価格64,980円

24回：通常価格2,709円→のりかえ価格2,709円

一括：通常価格79,800円→のりかえ価格64,980円 24回：通常価格2,709円→のりかえ価格2,709円 iPhone 13 [256GB] 美品

一括：通常価格77,980円→のりかえ価格67,980円

24回：通常価格3,257円→のりかえ価格2,833円

一括：通常価格77,980円→のりかえ価格67,980円 24回：通常価格3,257円→のりかえ価格2,833円 Google Pixel 7 Pro [12GB/256GB] 美品

一括：通常価格82,800円→のりかえ価格69,800円

24回：通常価格3,455円→のりかえ価格2,909円

一括：通常価格82,800円→のりかえ価格69,800円 24回：通常価格3,455円→のりかえ価格2,909円 Google Pixel 8 未使用品

一括：通常価格84,800円→のりかえ価格69,800円

24回：通常価格3,543円→のりかえ価格2,909円

一括：通常価格84,800円→のりかえ価格69,800円 24回：通常価格3,543円→のりかえ価格2,909円 iPhone 12 [64GB] 未使用品

一括：通常価格84,800円→のりかえ価格69,800円

24回：通常価格3,536円→のりかえ価格2,909円

一括：通常価格84,800円→のりかえ価格69,800円 24回：通常価格3,536円→のりかえ価格2,909円 iPhone 13 mini [128GB] 未使用品

一括：通常価格84,980円→のりかえ価格69,800円

24回：通常価格3,542円→のりかえ価格2,909円

一括：通常価格84,980円→のりかえ価格69,800円 24回：通常価格3,542円→のりかえ価格2,909円 iPhone 12 [128GB] 未使用品

一括：通常価格92,000円→のりかえ価格79,800円

24回：通常価格3,839円→のりかえ価格3,326円

一括：通常価格92,000円→のりかえ価格79,800円 24回：通常価格3,839円→のりかえ価格3,326円 iPhone 13 [128GB] 未使用品

一括：通常価格95,800円→のりかえ価格79,800円

24回：通常価格3,998円→のりかえ価格3,326円

一括：通常価格95,800円→のりかえ価格79,800円 24回：通常価格3,998円→のりかえ価格3,326円 iPhone 14 [128GB] 未使用品

一括：通常価格95,800円→のりかえ価格87,800円

24回：通常価格3,994円→のりかえ価格3,659円

一括：通常価格95,800円→のりかえ価格87,800円 24回：通常価格3,994円→のりかえ価格3,659円 motorola razr 40 ultra

一括：通常価格139,800円→のりかえ価格89,800円

24回：通常価格5,832円→のりかえ価格3,743円

一括：通常価格139,800円→のりかえ価格89,800円 24回：通常価格5,832円→のりかえ価格3,743円 Google Pixel 7 Pro [12GB/128GB] 未使用品

一括：通常価格109,800円→のりかえ価格94,800円

24回：通常価格4,620円→のりかえ価格3,951円

そして以下の機種が、今回のりかえ価格の対象機種からはずれたもの。ただしこの中には、現在開催中の「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」により期間限定ののりかえ価格の対象機種となっているものもあるので、そちらも合わせて確認されたい。

12月3日よりのりかえ価格の対象外となった機種