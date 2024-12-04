インターネットイニシアティブ（IIJ）は12月3日より、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」において、「Nothing Phone(2a)」などスマートフォン6機種をおトクな価格で販売する「IIJmioサプライサービスセール」を開始した。セール期間は2025年2月3日の21時59分まで。
「IIJmioサプライサービスセール」の対象機種と、それぞれのセール価格は以下のとおり。24回の分割払いは、回線サービスの契約と同時に端末を購入する場合のみ利用できる。
サービスセール価格
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Nothing Phone(2a)
一括払い：49,800円→36,800円
24回払い：月額2,080円→月額1,534円
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CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX
一括払い：39,800円→37,800円
24回払い：月額1,662円→月額1,576円
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OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET
一括払い：48,800円→39,800円
24回払い：月額2,036円→月額1,659円
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arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]
一括払い：54,800円→47,800円
24回払い：月額2,289円→月額1,993円
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Redmi Note 13 Pro+ 5G
一括払い：58,800円→49,800円
24回払い：月額2,454円→月額2,076円
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motorola edge 50 pro
一括払い：69,800円→57,800円
24回払い：月額2,916円→月額2,410円
なおこのうち、「Nothing Phone(2a)」「Redmi Note 13 Pro+ 5G」「motorola edge 50 pro」の3機種は、12月4日12時の時点で在庫切れ・次回入荷未定となっている。
また、「OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET」「arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]」の2機種は、「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象として、「CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX」は発売記念キャンペーンにより、それぞれ期間限定ののりかえ価格の対象になっているため、MNP転入での購入の場合はさらにおトクな価格で購入可能だ。
期間限定のりかえ価格（MNP転入の場合のみ）
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CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX ※2025年1月14日まで
一括払い：34,800円
24回払い：月額1,452円
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OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET ※2025年2月3日まで
一括払い：24,800円
24回払い：月額1,035円
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Redmi Note 13 Pro+ 5G ※2025年2月3日まで
一括払い：24,800円
24回払い：月額1,035円