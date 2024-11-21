モトローラ・モビリティ・ジャパンが11月21日に発表した折りたたみスマートフォン「motorola razr 50 Ultra」、ソフトバンクとIIJmioが取り扱いを発表した。
ソフトバンク
大手通信キャリア（MNO）では独占販売となり、ソフトバンクオンラインショップで取り扱う。カラーはミッドナイトブルー。発売は12月6日。
本体価格は171,360円で、新トクするサポート（プレミアム）の早トクオプション適用時の負担金額は35,640円（13カ月目に端末を返却する場合。別途、早トクオプション利用料19,800円の支払いが必要）。
IIJmio
カラーは、IIJmio限定＆数量限定のホットピンクとミッドナイトブルーの2色を用意する。2025年2月3日まで「motorola razr 50 ultra 新機種発売記念キャンペーン」を実施し、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、かつmotorola razr 50 ultraを同時に申し込んだ場合、1契約者（mioID）あたり1台まで期間限定のりかえ価格で提供する。発売は12月6日。
販売価格は、通常価格が178,800円（一括払い）、24回払い時は7,459円/月。期間限定のりかえ価格は128,800円（一括払い）、24回払い時は5,368円/月。