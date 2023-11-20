KDDIは、eスポーツ施設「esports Style UENO」（au Style UENO 3F：東京都台東区上野2-7-7 上野HSビル）を2024年2月に開業すると発表した。

「esports Style UENO」は、高速10Gbps固定回線を施設専用回線として導入。また、ASUSがプラチナスポンサーに就任し、ゲーミングデスクトップPC「ROG Strix Helios『esports Style UENO』特別構成モデル」や、日本未発売のデスクトップPC「ROG Strix G13CH」に加え、ゲーミングモニター「TUF Gaming VG259QM」、ゲーミングマウス「ROG Harpe Ace Aim Lab Edition」、ゲーミングマウスパッド「ROG Sheath」、ゲーミングキーボード「ROG Strix Scope TKL」「ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe」、ゲーミングヘッドセット「ROG Delta S」「ROG Delta Core」などを導入する。

個人向けゲームブースでは、オープンゲームブース20席、個室ゲームブースMeetUp（グループ対戦用個室）11席を用意。さらに、最大140名のパブリックビューイング会場としても使えるeスポーツイベントエリアでは、大型294インチの高精細LEDビジョンと最大10名のゲームプレイ画面を同時に投影できる13台の55インチモニターを設置。実況配信ルームも用意する。施設1階の「BLUE LEAF CAFÉ」では、人気ゲームとタイアップしたコラボカフェを実施予定だ。