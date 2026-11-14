ライアットゲームズは14日、PC向け対戦ゲーム「リーグ・オブ・レジェンド(LoL)」の世界大会「League of Legends World Championship 2027(Worlds 2027)」のスイスステージを、愛知県名古屋市で開催すると発表した。Worldsが日本で開催されるのは今回が初めて。

『League of Legends』2027年の「Worlds」スイスステージが名古屋開催に！ Worlds開催地としては初

Worldsは世界各地域のリーグを勝ち抜いたトップチームが年間王者を目指して競う、『League of Legends』の世界大会。2027年大会は日本と韓国の2カ国で開催され、名古屋では勝敗に応じて次の対戦相手が決まるスイスステージを実施する。

名古屋でのスイスステージ終了後は韓国に移り、準々決勝と準決勝を水原の「Suwon Convention Center」、決勝をソウルに新設される「Seoul Arena」で開催する。なおプレイインステージについてはDemacia Cupを従来のプレイインステージに代わる形式とする可能性も含めて検討中で、現時点では決定していない。名古屋の具体的な会場や各ステージの日程、チケットの販売情報などは後日発表される。