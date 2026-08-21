第五人格の8周年イベントはeスポーツの「最高到達点」だったのか

いま、日本のeスポーツ興行は岐路に立たされています。

現状のeスポーツイベントは、主に「対戦環境（観戦環境）」と「企業ブース（コミュニティ向けのブース）」の2本柱で構成されています。結果、既存ファンの満足度は高まっていますが、その反面、ややクローズドなイベントになりつつあります。

そんな中、2026年7月31日～8月2日の3日間、千葉JPFドームで、採算度外視ともいえる超クオリティなeスポーツイベント「Ghost Wedding 8arty＆2026年夏季IJL決勝戦」が開催されました。

中国で圧倒的な人気を誇る対戦ゲーム『Identity V 第五人格（以下、第五人格）』ですが、日本にもNetEase Gamesが運営する公式プロリーグの 「Identity V Japan League（IJL）」 があり、2026年夏季IJLは、賞金総額 2,000万円の規模で開催されています。

実は、総額の獲得賞金額では、中国に次いで、日本が第2位です（※）。

あったのは「eスポーツのイベント」ではなく、「ゲームの世界」そのもの

当初、私たちはeスポーツの取材として「2026年夏季IJL決勝戦」に注目していたのですが、会場についた瞬間、「eスポーツのイベントに来た」という感覚は消え去りました。

そこにあったのは『第五人格』のゲームの世界そのもの。

このとおり、会場についた瞬間、巨大バルーンがお出迎えです。

ということで当初の予定を変更して「2026年夏季IJL決勝戦」ではなく「Ghost Wedding 8arty」の全体を振り返りながら、本イベントから、今後の日本のeスポーツイベントに展開できそうな「学び」を洞察します。

特徴的だったのが、メインステージからブースエリアまで、完全に『第五人格』の世界観に統一されていたこと。

楕円形のフロアは、エリアごとの区分けもしやすそうでした。また設備的にも大型LEDビジョン・照明設備を設置でき、サイズ的にも中規模のeスポーツイベントに向いている会場だと感じました。

メインステージも結婚式のビジュアル、大型ビジョンの下の演者用の席も白いドレープで飾られています。

観客席も、披露宴会場で使われるような椅子でした。

では、ブースエリアも見てみましょう。

コスプレイヤーの写真撮影ブースに大勢の来場者、その中心には「レディ・ファウロ」がいました。衣装やメイクが完璧なのは言うまでもなく、立ち振る舞いまで本物さながら。

観客たちに優雅にお手振りをしたり、前にいる来場者の手を取り一緒にダンスを踊ったり、ゲーム内のキャラクターが飛び出して、イベントに遊びにきたかのようでした。

会場に設置されているキャラクターたちの等身大立像も、非常にリアルな作り。

近づいてよく見ると、衣装のシワや質感まで作り込まれていて、思わず見入ってしまいました。

来場者の多くが女性でした。

昨今のeスポーツイベントも女性が増えている傾向がありますが、明らかに客層の違いを感じます。

さらに目を引いたのが、コスプレで参加した来場者の多さです。

本イベントはコスプレでの参加が可能で、複数人でキャラクターを合わせてのグループ参加も多く見られました。

驚くことに、こちらの写真のレイヤーさんは皆さん一般参加者です。

ただ衣装を身にまとうだけでなく、キャラクターそのものになりきる楽しみ方が、すでに文化として根付いている印象を受けました。

中には、剣を構えてキャラクターの立ち振る舞いまで再現するパフォーマンス型のコスプレイヤーの姿も。

会場内の体験ブースも、没入感抜群のクオリティです。

『第五人格』に関するクイズに挑戦できるブースでは、ゲーム内で、解読中にランダムに発生するシステム「調整」の要素も取り入れられていて、本物の暗号機さながらでした。

驚いたのは、どちらのブースもタッチパネル任せの無人展示ではなかった点です。

スタッフが一人ひとりに密着し、操作方法から世界観の説明まで案内してくれます。初めて第五人格に触れる人でも迷わず楽しめるよう配慮された、テーマパークのアトラクションのような接客でした。

ちゃっかり景品を引き当てた取材陣

実際にSSRを引き当てると、追加でくじを引いて、豪華景品がもらえます。

会場内では、着ぐるみキャラクターとのグリーティングも行われていて、来場者が自然に列をなして写真を撮っていました。

ファン同士の交流が盛んだったのも印象的で、着ぐるみキャラクターを見かけると自然に人が集まり、写真を撮り合っていました。

ぬい撮り（ぬいぐるみ撮影）スポットなど、「推し活」「ぬい活」が捗るようなブースの割合も高め。

eスポーツやゲームのイベントというよりは、アニメイベントのような感覚に近いです。

楽し過ぎて取材を忘れてましたが、ここで仕事に戻ります。

eスポーツ観点での気づきとしては、プロゲーマーへの推し活が限界突破していたことです。

会場の外壁には選手の超デカパネルが設置されていて、ファンが自由にペンで寄せ書きできるようになっていました。

さらに、物販ブースの付近にはチームロゴが入った白いボックスが並んでいました。

これは、ファンから選手への誕生日プレゼントや手紙などを受け付ける「プレゼント回収ボックス」です。

最近のeスポーツも推し活に傾倒していますが、ここまでは振り切れてません。

ちなみに入場無料のイベントなのですが、来場者特典が豪華すぎました。

ペンライト、トレーディングカード、うちわ、パンフレット、オリジナルショッパー。 招待状まであって、一気に世界観に引き込まれました。

総括：今回のイベントは、eスポーツイベントの「最高到達点」だったのか

近年、単一タイトルでの大型フェスの開催は珍しいことではなくなってきました。

「Ghost Wedding 8arty」も上記と同様、ゲーム単体での大型フェスだったといえるでしょう。ただ、eスポーツイベントとして見た場合、別の見え方ができます。

そもそも、ゲームのオフラインイベントと、eスポーツのオフラインイベントはその構造が大きく異なっています。

一方、今回の「Ghost Wedding 8arty」はその逆といえます。

「『第五人格』のテーマパークを作ろう。その中にeスポーツを入れよう」でした。 今後、国内のeスポーツイベントにも、今回の『第五人格』と同様の考え方が取り入れられる可能性はあります。

最後に、今回のような『第五人格』メソッドを、他のeスポーツに横展開できるのか（すべきなのか）なのですが、懸念は2つあって、1つ目は予算の問題です。

「仮設のテーマパークを作るって、資金があるからできるんでしょ」という声が聞こえてきそうです。ただ1つ現実的だったのが、今回の会場「千葉JPFドーム」が比較的コンパクトだったということです。

同ドームは観客席2,000～3,000人規模と、大規模アリーナに比べれば決して大きくありません。この規模感こそが、発展途上にあるeスポーツコンテンツには適していると考えられます。

2つ目は、世界観の構築には強いIPが必要だということです。

いま日本のeスポーツタイトル自体のIPは弱い傾向にあり、どちらかというとゲーム内のキャラクターではなく、プロゲーマーやストリーマー、コスプレイヤーがIPになる傾向があります。

○○のキャラが愛されるのではなく、○○のキャラに扮している○○コスプレイヤーにファンがつき、○○のゲームが愛されるのではなく、○○のゲームが上手いプロゲーマーにファンがつくのが現状です。

今回のような『第五人格』メソッドを「強い世界観とIPを手にした、強者の戦略」と取ることもできますが、考え方では「IPの主体をゲームタイトルに取り戻すための戦略」と取ることもできるでしょう。

昨今、eスポーツのイベントは「競技＆観戦環境」と「ファンミーティング環境」の2本柱でイベントを構築してきたため、ややクローズドなイベントになりつつあります。

裾野拡大を目的とした、オープンなイベントを目指すという観点では、今回の『第五人格』のイベントは1つの最高到達点といえるのかもしれません。