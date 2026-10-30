パソコン工房、父ノ背中「てるしゃん」監修のストリーマー向けPC組立キット

ユニットコムは30日、ゲーミングチーム「父ノ背中」のてるしゃん氏が監修したストリーマー向けPC組立キットを、パソコン工房の店舗およびWebサイトで発売した。

AntecのPCケース「Flux Pro Noctua Edition」、Noctua製CPUクーラー、ASRock製マザーボード「LiveMixer WiFi」などを採用する組み立てキット。Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5060を搭載するモデルから、Ryzen 9 9950X3D2 Dual EditionとGeForce RTX 5080を搭載する上位モデルまで用意する。

自作に不安があるユーザー向けに組立代行サービスも用意し、対象キットには組立工賃が半額になるクーポンが付属する。また対象の組立キットまたは父ノ背中 LEVEL∞コラボPCの購入者先着10名に、父ノ背中メンバーのサイン入り色紙をプレゼントする。