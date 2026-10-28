マウスコンピューターは、NC corporationが展開するゲームタイトル『AION2』のプレイに適したゲーミングパソコンを、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」より発売したと発表した。デスクトップ型とノート型をラインアップしており、用途や予算、設置環境に応じて選べ、それぞれBTOにも対応する。
推奨パソコンはデスクトップ型がミドルタワーのG TUNE DGシリーズ、ノート型が15.6インチサイズのG TUNE P5シリーズで展開しており、構成例は以下の通り。ラインナップの詳細や購入は、こちらの同社『AION2』推奨PC特設ページをご覧いただきたい。
・G TUNE DG-A5A6X
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 5 7500F プロセッサ
グラフィックス：AMD RADEON RX 9060 XT
メモリ：32GB
M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)
販売価格：389,800円（税込）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dga5a6xb6bddw101dec/
・G TUNE DG-A7G60
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 7 5700X プロセッサ
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060
メモリ：16GB
M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)
販売価格：299,800円（税込）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dga7g60b5bbdw101dec/
・G TUNE P5-I7G60BK-C（ブラック）
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：インテル Core i7-13620H プロセッサー
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
メモリ：32GB
ストレージ：1TB NVMe SSD（PCIe Gen4×4）
M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)
販売価格：389,800円（税込）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-p5i7g60bkccdw102dec/