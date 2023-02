Razerは、デニムブランド「EVISU」とのコラボレーションアイテム「Razer | EVISU カプセルコレクション」計6製品を2023年2月25日9時に発売する。在庫がなくなり次第終了する。

1991年に大阪で設立されたEVISUは、カモメのロゴで知られるデニムブランド。「Razer | EVISU カプセルコレクション」は、Razerがライフスタイルブランドとしてストリートウェアに進出する取り組みの一つであり、「世界中のゲーマーに向けたコラボレーションのコレクションをより多く提供すること」を目的としている。

アパレルコレクションでは、3つのアイテム「Razer | EVISU ⼤⿊ペイント刺繍⼊りスリムテーパードジーンズ#2017」「Razer | EVISU ゴットフェイスフーディー」「Razer | EVISU ⼤⿊プリントTシャツ」をラインアップする。

ダークウォッシュジーンズ「Razer | EVISU ⼤⿊ペイント刺繍⼊りスリムテーパードジーンズ#2017」は、重みのあるストレッチデニム製で、バックにはEVISUの大黒ペイントが施されており、片方にはEVISUの家紋、もう片方にはRazerのアシッドグリーンのトリプルヘッドスネーク(THS)のロゴがあしらわれている。価格は73,480円。

「Razer | EVISU ゴットフェイスフーディー」は、フロントにゲーミングヘッドセット「Razer BlackShark V2 X」を装着したEVISU、バックにEVISUのシグネチャーマントラである“Before Anyone Did Anything EVISU Did Everything”が描かれる。価格は48,180円。

「Razer | EVISU ⼤⿊プリントTシャツ」は、フロントにEVISUのアイコンであるカモメのロゴ、バックにコラボレーションした大黒モチーフを配したデザイン。価格は21,000円。

また、「Razer|EVISUゲーミングペリフェラル コレクション」として、超軽量ワイヤレスマウス「Razer | EVISU Orochi V2」(16,480円)、マウスマット「Razer | EVISU Gigantus V2 Large」(7,980円)、メカニカルキーボード「Razer | EVISU BlackWidow V3」(32,880円)を発売。EVISUのデニムのレガシーにインスパイアされたゲーミングペリフェラルコレクションは、コラボレーションしたシグネチャーマントラのエンボス加工に加え、デニムの柄を模したデザインが施されている。