スクウェア・エニックスは、1月31日が「ファイナルファンタジーVIIの日」として日本記念日協会に制定されたことを発表した。
『ファイナルファンタジーVII』が発売されたのが1997年1月31日。今回その発売日である1月31日が「ファイナルファンタジーVIIの日」として制定された。
『ファイナルファンタジーVIIの日』の制定を記念し、FFVII25th特設サイト内、FAN KITページにてオリジナル版FFVIIのTwitterアイコン＆ヘッダー配布。また、FFVII REMAKE公式アカウントをフォローし、配布中のアイコン、ヘッダーから好きなものをTwitterアカウントに設定したうえで、公式が投稿するハッシュタグ「#ファイナルファンタジーVIIの日」のついたツイートをリツイートすると、抽選で「オリジナルデザインAmazonギフト券7,000円分」が当たるキャンペーンを実施する。
＼1/31【 #ファイナルファンタジーVIIの日 】制定！／#FFVII25th 第四弾 フォロー＆RTキャンペーン！✨— FFVII REMAKE (@FFVIIRCLOUD) January 31, 2023
①25th特設サイトで配布中のFFVIIアイコンもしくはヘッダーをご自身のアカウントに設定☝️🆕
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そのほか、FINAL FANTASY VII ディレクター、『FINAL FANTASY VII』リメイクプロジェクトプロデューサーの北瀬佳範氏よりアニバーサリーメッセージを公開した。