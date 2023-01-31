スクウェア・エニックスは、1月31日が「ファイナルファンタジーVIIの日」として日本記念日協会に制定されたことを発表した。

『ファイナルファンタジーVII』が発売されたのが1997年1月31日。今回その発売日である1月31日が「ファイナルファンタジーVIIの日」として制定された。

『ファイナルファンタジーVIIの日』の制定を記念し、FFVII25th特設サイト内、FAN KITページにてオリジナル版FFVIIのTwitterアイコン＆ヘッダー配布。また、FFVII REMAKE公式アカウントをフォローし、配布中のアイコン、ヘッダーから好きなものをTwitterアカウントに設定したうえで、公式が投稿するハッシュタグ「#ファイナルファンタジーVIIの日」のついたツイートをリツイートすると、抽選で「オリジナルデザインAmazonギフト券7,000円分」が当たるキャンペーンを実施する。

そのほか、FINAL FANTASY VII ディレクター、『FINAL FANTASY VII』リメイクプロジェクトプロデューサーの北瀬佳範氏よりアニバーサリーメッセージを公開した。