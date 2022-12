スクウェア・エニックスは、PlayStation 5向けタイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』を2023年6月22日に発売すると発表。2022年12月9日から予約受付を開始した。

『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』は、「ファイナルファンタジー」シリーズナンバリングタイトルの完全新作。舞台は終焉を迎えつつある世界「ヴァリスゼア」。"黒の一帯"が押し寄せる世界で、各国はエーテルを生み出す源である「マザークリスタル」を求めた。やがてそれは戦乱を呼び、強大な召喚獣の力を宿す「ドミナント」達は、戦いへと駆り出されてゆく。

物語の主人公にして、ロザリア公国の第一王子である「クライヴ・ロズフィールド」もまた、召喚獣フェニックスのドミナントである弟のジョシュアとともに、この巨大な戦乱の渦に巻き込まれるのであった。過酷な運命を背負ったクライヴは、やがて世界の真相を知り、マザークリスタルの破壊を目指していくこととなる。

商品ラインアップは以下の通り。

コレクターズエディション(パッケージ):38,500円

デラックスエディション(パッケージ):12,100 円

デジタルデラックスエディション(ダウンロード):12,100円

通常版(パッケージ・ダウンロード):9,900円



コレクターズエディションには、『FINAL FANTASY XVI』ゲーム本編(パッケージ)に加えて、ハイクオリティフィギュア<フェニックス VS イフリート>、召喚獣レリーフピンズコレクション、特製アートスチールブックケース、ワールドマップグラフィッククロス、インゲームアイテム:武器「ブラッドソード」を同梱。デラックスエディションには、『FINAL FANTASY XVI』ゲーム本編(パッケージ)に加え、特製アートスチールブックケース、ワールドマップグラフィッククロスを同梱。デジタルデラックスエディションは、『FINAL FANTASY XVI』ゲーム本編(ダウンロード)に加え、デジタルミニアートブック、デジタルミニサウンドトラックを同梱する。

