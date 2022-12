スクウェア・エニックスは、アクションRPG『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION(クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン)』を12月13日に発売した。

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』は、2007年に発売された『CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII-』のリマスター作品。グラフィックのHD化に加え、登場キャラクターをはじめとするすべての3Dモデルを一新した。さらに、フルボイスへの対応や、新たにアレンジされた楽曲が、『FINAL FANTASY VII』へとつながる波乱に満ちた物語を、より鮮やかに描き出す。

発売を記念し、12月13日より、クライシスコア発売記念「#リミット技を発動」Twitterキャンペーンを開始。公式Twitterアカウントをフォローし、キャンペーンツイート内の「#リミット技を発動」ボタンを押してから、表示される投稿文をツイートすると、抽選で1名に「─『夢』を抱きしめろ─ 実物大バスターソード抱き枕(非売品)」が当たる。また、Amazonギフト券5,000円分が20名に当たるダブルチャンスも用意する。なお、公式Twitterアカウントが投稿したキャンペーンツイートを「いいね」することで当選確率がアップするという。

© 2007, 2008, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA