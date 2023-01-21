コルグ／KID（KORG Import Division）は、米ErnieBallの定番弦3パックセットのラインナップを拡充した。今回はアコースティック弦を中心にバリエーションを増やしている。
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EB 3002 EW BRONZ M 13-56 3P（アコギ用 メーカー希望小売価格：6,050円）
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EB 3005 EW BRONZ CM 12.5-56 3P（アコギ用 メーカー希望小売価格：6,050円）
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EB 3007 EW BRONZ CL 11.5-54 3P（アコギ用 メーカー希望小売価格：6,050円）
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EB 3008 EW BRONZ R&B 10-52 3P（アコギ用 メーカー希望小売価格：6,050円）
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EB 3047 EW S&S EX 10-50 3P（アコギ用 メーカー希望小売価格：6,050円）
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EB 3069 EW NYLON 28-42 3P（アコギ用 メーカー希望小売価格：6,050円）
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EB 3250 SLINKY CLASSIC 3P PWR（エレキ用 メーカー希望小売価格：7,040円）
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EB 3252 SLINKY CLASSIC 3P HYB（エレキ用 メーカー希望小売価格：7,040円）
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EB 3255 SLINKY CLASSIC 3P EXT（エレキ用 メーカー希望小売価格：7,040円）
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EB 3543 EW P.BRO CM 12.5-56 3P（アコギ用 メーカー希望小売価格：7,040円）
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EB 3544 EW P.BRO M 13-56 3P（アコギ用 メーカー希望小売価格：7,040円）
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EB 3545 EW P.BRO CL 11.5-54 3P（アコギ用 メーカー希望小売価格：7,040円）
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EB 3550 EW P.BRO EXL 10-50 3P（アコギ用 メーカー希望小売価格：7,040円）
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EB 3551 EW P.BRO R&B 10-52 3P（アコギ用 メーカー希望小売価格：7,040円）
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EB 3723 COBALT 3P SUPER（エレキ用 メーカー希望小売価格：10,120円）
「Ernie Ball Earthwood 80/20 Bronze Acoustic Guitar Strings」は、六角形の真鍮メッキ鋼芯線に80%の銅線と20%の亜鉛線を巻き付け、心地よい倍音のある歯切れの鳴りを提供する。対して「Earthwood Phosphor Bronze Acoustic Guitar Strings」は、錫メッキされた六角形のスチール芯線に、銅92%、スズ7.7%、リ 0.3%の線が巻き付けて製造。淡いオレンジとゴールドの色調で、まろやかな鳴りと透明感を提供する。今回、それぞれ、5つの種類が3パックとして登場。また、エレキギター弦は、錫メッキされた六角形のスチール芯線に純ニッケル線を巻きつけて作られた「Slinky Classic Rock N Roll Pure Nickel wrap」をラインナップ。スリンキー特有の感触で、暖かく豊かな音色を生み出す。