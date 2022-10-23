コルグ／KID（KORG Import Division）は、米ErnieBallの新しいパッチケーブルとギターストラップの販売を開始した。
今回発売となったのは、フラットリボン・パッチケーブルのレッドカラー、フラットリボン・ステレオ・パッチケーブル、ポリプロ・ギターストラップのジャカード織りパターンのモデル。
フラットリボン・パッチケーブルは、名称通り、フラットなデザインとロープロファイル・コネクターを採用。複数のシールド材により低ハンドリング・ノイズで信号を守り、耐久性のあるPVCジャケットの外装によって、長きに渡っての使用を可能にするという。ケーブル長は 3インチ、6インチ、12インチで、マルチ・パックもラインナップする。製品名とメーカー希望小売価格は以下の通り。
- EB 6401 F.RBN PATCH 3" RD 3P（3,630円／3本セット）
- EB 6402 F.RBN PATCH 6" RD 3P（3,850円／3本セット）
- EB 6403 F.RBN PATCH 12" RD 3P（4,730円／3本セット）
- EB 6404 F.RBN PATCH RD MAULTI（14,300円／3インチx2、6インチx4、12インチx2、24インチx2のセット）
フラットリボン・ステレオ・パッチケーブルは、フラットリボン・パッチケーブルのステレオ版。TRS接続を利用するバランス出力やステレオ・パッチ・アプリケーションに対応する。製品名とメーカー希望小売価格は以下の通り。
- EB 6405 F.RBN STEREO 12" BK 2P（4,400円／2本セット）
- EB 6406 F.RBN STEREO 24" BK 2P（5,500円／2本セット）
- EB 6407 F.RBN STEREO 3" BK（1,430円 ※2022年11月下旬発売を予定）
- EB 6408 F.RBN STEREO 6" BK（1,650円 ※2022年11月下旬発売を予定）
- EB 6409 F.RBN STEREO 12" BK（2,200円）
- EB 6410 F.RBN STEREO 24" BK（2,640円）
ポリプロ・ギターストラップは、前述の通り、ジャカード織りパターンのモデルを追加。耐久性と快適性を兼ね備えたポリプロピレン・ウェビングを採用し、両端は機械縫いのレザーを使用。⻑さ調節が可能なエクストラロングタイプで、41インチから72インチまで対応する。製品名は以下の通り。メーカー希望小売価格はいずれも5,170円。
- EB 5337 JACQUARD S CINNAMON NEEDLEPOINT
- EB 5338 JACQUARD STRAP CANDY SUN
- EB 5339 JACQUARD STRAP PRIMAL RED
- EB 5340 JACQUARD STRAP EVENING BLOOM
- EB 5341 JACQUARD STRAP BLACK CHECKERS