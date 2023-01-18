PlayStation Storeにおける2022年の年間ダウンロードランキングが発表された。PlayStation 5（PS5）、PlayStation 4（PS4）、PlayStation VR（PS VR）、基本プレイ無料タイトルのカテゴリーごとに集計されている。
PS5の2022年の年間ダウンロードランキングでは、『ELDEN RING』が第1位。第2位は『地球防衛軍６』、第3位が『グランツーリスモ７』と続いた。
PS4でも第1位は『ELDEN RING』で、第2位もPS5と同様『地球防衛軍６』。そして、第3位は根強い人気の『Minecraft』がランクインした。
PS VRでは『Beat Saber』が第1位。2位が『ASTRO BOT: RESCUE MISSION』、3位が『サマーレッスン：アリソン・スノウ』という結果に。基本プレイ無料では『Fall Guys』が年間の第1位、2位が『エーペックスレジェンズ』、3位が『オーバーウォッチ 2』という結果になった。
そのほかの順位は以下の通り。公式サイトでは、米国/カナダのランキングも掲載している。
【PS5】
1位：ELDEN RING
2位：地球防衛軍６
3位：グランツーリスモ７
4位：Call of Duty: Modern Warfare II
5位：Horizon Forbidden West
6位：Stray
7位：CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION
8位：FIFA 23
9位：サイバーパンク2077
10位：Ghostwire: Tokyo
11位：グランド・セフト・オートV
12位：バイオハザード RE:3
13位：STAR WARS ジェダイ：フォールン・オーダー
14位：STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN
15位：ダイイングライト2 ステイ ヒューマン
16位：Tales of ARISE
17位：スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE
18位：ドラゴンクエストＸ 目覚めし五つの種族 オフライン
19位：ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク
20位：Among Us
【PS4】
1位：ELDEN RING
2位：地球防衛軍６
3位：Minecraft
4位：eBASEBALLパワフルプロ野球2022
5位：グランツーリスモ７
6位：Call of Duty: Modern Warfare II
7位：グランド・セフト・オートV
8位：Horizon Forbidden West
9位：ARK: Survival Evolved
10位：FIFA 23
11位：Horizon Zero Dawn
12位：Stray
13位：モンスターハンター：ワールド
14位：ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S
15位：ASTRONEER -アストロニーア-
16位：バイオハザード RE:3
17位：バイオハザード6
18位：Dead by Daylight
19位：仁王
20位：ウィッチャー３ ワイルドハント
【PS VR】
1位：Beat Saber
2位：ASTRO BOT: RESCUE MISSION
3位：サマーレッスン：アリソン・スノウ
4位：サマーレッスン：宮本ひかり
5位：サマーレッスン：新城ちさと
6位：マーベルアイアンマン VR
7位：バットマン：アーカム VR
8位：SUPERHOT VR
9位：Déraciné（デラシネ）
10位：みんなのGOLF VR
【基本プレイ無料】
1位：Fall Guys
2位：エーペックスレジェンズ
3位：オーバーウォッチ 2
4位：原神
5位：フォートナイト
6位：遊戯王 マスターデュエル
7位：eFootball 2023
8位：GUNDAM EVOLUTION
9位：PUBG: BATTLEGROUNDS
10位：Call of Duty: Warzone 2.0