PlayStation Storeにおける2022年の年間ダウンロードランキングが発表された。PlayStation 5(PS5)、PlayStation 4(PS4)、PlayStation VR(PS VR)、基本プレイ無料タイトルのカテゴリーごとに集計されている。

PS5の2022年の年間ダウンロードランキングでは、『ELDEN RING』が第1位。第2位は『地球防衛軍6』、第3位が『グランツーリスモ7』と続いた。

PS4でも第1位は『ELDEN RING』で、第2位もPS5と同様『地球防衛軍6』。そして、第3位は根強い人気の『Minecraft』がランクインした。

PS VRでは『Beat Saber』が第1位。2位が『ASTRO BOT: RESCUE MISSION』、3位が『サマーレッスン:アリソン・スノウ』という結果に。基本プレイ無料では『Fall Guys』が年間の第1位、2位が『エーペックスレジェンズ』、3位が『オーバーウォッチ 2』という結果になった。

そのほかの順位は以下の通り。公式サイトでは、米国/カナダのランキングも掲載している。

【PS5】

1位:ELDEN RING

2位:地球防衛軍6

3位:グランツーリスモ7

4位:Call of Duty: Modern Warfare II

5位:Horizon Forbidden West

6位:Stray

7位:CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION

8位:FIFA 23

9位:サイバーパンク2077

10位:Ghostwire: Tokyo

11位:グランド・セフト・オートV

12位:バイオハザード RE:3

13位:STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー

14位:STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN

15位:ダイイングライト2 ステイ ヒューマン

16位:Tales of ARISE

17位:スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE

18位:ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン

19位:ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク

20位:Among Us



【PS4】

1位:ELDEN RING

2位:地球防衛軍6

3位:Minecraft

4位:eBASEBALLパワフルプロ野球2022

5位:グランツーリスモ7

6位:Call of Duty: Modern Warfare II

7位:グランド・セフト・オートV

8位:Horizon Forbidden West

9位:ARK: Survival Evolved

10位:FIFA 23

11位:Horizon Zero Dawn

12位:Stray

13位:モンスターハンター:ワールド

14位:ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S

15位:ASTRONEER -アストロニーア-

16位:バイオハザード RE:3

17位:バイオハザード6

18位:Dead by Daylight

19位:仁王

20位:ウィッチャー3 ワイルドハント



【PS VR】

1位:Beat Saber

2位:ASTRO BOT: RESCUE MISSION

3位:サマーレッスン:アリソン・スノウ

4位:サマーレッスン:宮本ひかり

5位:サマーレッスン:新城ちさと

6位:マーベルアイアンマン VR

7位:バットマン:アーカム VR

8位:SUPERHOT VR

9位:Déraciné(デラシネ)

10位:みんなのGOLF VR



【基本プレイ無料】

1位:Fall Guys

2位:エーペックスレジェンズ

3位:オーバーウォッチ 2

4位:原神

5位:フォートナイト

6位:遊戯王 マスターデュエル

7位:eFootball 2023

8位:GUNDAM EVOLUTION

9位:PUBG: BATTLEGROUNDS

10位:Call of Duty: Warzone 2.0