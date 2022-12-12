「PlayStation Plus（PS Plus）」の「未加入者限定セール」が開催中だ。
2022年6月2日からスタートした新しい「PlayStation Plus（PS Plus）」では、サービス内容の異なる「PlayStation Plus エッセンシャル」「PlayStation Plus エクストラ」「PlayStation Plus プレミアム」の3つのメンバーシッププランを用意。メンバーは、プランに応じたさまざまな特典を受けられる。
セールでは、12月12日から20日までの期間限定で、PS Plus未加入者を対象に、各プランの「12ヶ月利用権」を2,600円オフで販売する。
【#PSPlus】未加入者限定セール開催❗︎— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) December 12, 2022
本日12月12日（月）から20日（火）までの期間限定開催。PlayStation®Plus未加入の方を対象に、各プランの「12ヶ月利用権」が2,600円OFF。おトクに名作・人気作を遊び尽くそう🎮✨
公式サイトはこちら⇒ https://t.co/spEdJmoF6O pic.twitter.com/EN3hKC0W50