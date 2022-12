「PlayStation Plus(PS Plus)」の「未加入者限定セール」が開催中だ。

2022年6月2日からスタートした新しい「PlayStation Plus(PS Plus)」では、サービス内容の異なる「PlayStation Plus エッセンシャル」「PlayStation Plus エクストラ」「PlayStation Plus プレミアム」の3つのメンバーシッププランを用意。メンバーは、プランに応じたさまざまな特典を受けられる。

セールでは、12月12日から20日までの期間限定で、PS Plus未加入者を対象に、各プランの「12ヶ月利用権」を2,600円オフで販売する。