カプコンは、ハンティングアクションゲーム『モンスターハンターライズ』ダウンロード版を、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10、Windows 11、PlayStation 5、PlayStation 4向けに2023年1月20日に発売する。

Xbox Series X、Windows 10、Windows 11、PlayStation 5向けでは、4K解像度/60fpsまたは1080p/120fpsに対応。解像度設定やフレームレート設定などの画質調整が可能なほか、テクスチャを高解像度化することができ、より精細な表現でゲームをプレイできる。

また、PS5版ではアダプティブトリガーに対応。ガンナーのトリガーや盾によるガード感覚など臨場感が楽しめる。

他ゲームプラットフォームにて本編発売後に複数回実施した無料タイトルアップデートの内容も実装済。「奇しき赫耀のバルファルク」「オオナズチ」「テオ・テスカトル」「クシャルダオラ」などの追加モンスターや、仕様変更、ゲームバランス調整が含まれた『モンスターハンターライズ』(Ver.10)が反映される。また、特別な報酬が入手できるイベントクエストは一部を除いて発売日より配信を予定する。

PS5、PS4でオンラインマルチプレイ、PS4からPS5へのセーブデータ移行は可能。そのほかのゲームハードとクロスプレイ・クロスセーブは対応していない。

Xbox Series X|S、Xbox Oneのオンラインマルチプレイを利用するには、Xbox Live Gold メンバーシップの加入(有料)が必要。Game Passにも対応する。PlayStation 5/PlayStation 4のオンラインマルチプレイを利用するには、PlayStation Plusへの加入(有料)が必要だ。

通常版の価格は3,990円。さまざまなダウンロードコンテンツを収録した「デラックスエディション」の価格は4,990円。各ストアにて2022年12月2日から予約受付を開始した。2023年春には超大型拡張コンテンツ(有料)『モンスターハンターライズ:サンブレイク』を発売予定だ。

『モンスターハンターライズ』アナウンストレーラー(Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Game Pass, PS5, PS4)

