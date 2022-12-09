1年間のベストゲームやeスポーツプレイヤーなどを表彰するイベント「The Game Awards」において、2022年の受賞作品/人物が発表された。
「The Game Awards」の表彰部門は全部で31。最高賞として位置する「ゲーム・オブ・ザ・イヤー（GOTY）」には『エルデンリング』が選ばれた。
そのほか、表彰部門と受賞タイトルは以下の通り。
【BEST GAME DIRECTION】
『エルデンリング』
【BEST NARRATIVE】
『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』
【BEST ART DIRECTION】
『エルデンリング』
【BEST SCORE AND MUSIC】
『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』
【BEST AUDIO DESIGN】
『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』
【BEST PERFORMANCE】
CHRISTOPHER JUDGE『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』
【GAMES FOR IMPACT】
『AS DUSK FALLS』
【BEST ONGOING】
『ファイナルファンタジーXIV』
【BEST INDIE】
『Stray』
【BEST MOBILE GAME】
『MARVEL SNAP』
【BEST COMMUNITY SUPPORT】
『ファイナルファンタジーXIV』
【INNOVATION IN ACCESSIBILITY】
『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』
【BEST VR / AR】
『Moss: Book II』
【BEST ACTION GAME】
『ベヨネッタ3』
【BEST ACTION / ADVENTURE】
『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』
【BEST ROLE PLAYING】
『エルデンリング』
【BEST FIGHTING】
『MULTIVERSUS』
【BEST FAMILY】
『星のカービィ ディスカバリー』
【BEST SIM / STRATEGY】
『マリオ＋ラビッツ ギャラクシーバトル』
【BEST SPORTS / RACING】
『グランツーリスモ７』
【BEST MULTIPLAYER】
『スプラトゥーン3』
【CONTENT CREATOR OF THE YEAR】
LUDWIG
【BEST DEBUT INDIE】
『Stray』
【BEST ADAPTATION】
『Arcane：リーグ・オブ・レジェンド』
【MOST ANTICIPATED GAME】
『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』
【BEST ESPORTS GAME】
『VALORANT』
【BEST ESPORTS ATHLETE】
JACOB “YAY” WHITEAKER
【BEST ESPORTS TEAM】
LOUD
【BEST ESPORTS COACH】
MATHEUS “BZKA” TARASCONI
【BEST ESPORTS EVENT】
2022 LEAGUE OF LEGENDS WORLD CHAMPIONSHIP