「The Game Awards」による2022年表彰タイトルのノミネート作品が発表された。

「The Game Awards」の表彰部門は全部で31。なかでも最高賞として位置する「ゲーム・オブ・ザ・イヤー(GOTY)」にノミネートしたのは『A Plague Tale: Requiem』『エルデンリング』『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』『Horizon Forbidden West』『Stray』『ゼノブレイド3』の6作品。現在投票を受付中で、結果は12月8日に発表される。

そのほか表彰部門とノミネートは以下の通り。

【BEST GAME DIRECTION】

『エルデンリング』

『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』

『Horizon Forbidden West』

『IMMORTALITY』

『Stray』



【BEST NARRATIVE】

『A Plague Tale: Requiem』

『エルデンリング』

『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』

『Horizon Forbidden West』

『IMMORTALITY』



【BEST ART DIRECTION】

『エルデンリング』

『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』

『Horizon Forbidden West』

『SCORN』

『Stray』



【BEST SCORE AND MUSIC】

『A Plague Tale: Requiem』

『エルデンリング』

『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』

『METAL: HELLSINGER』

『ゼノブレイド3』



【BEST AUDIO DESIGN】

『Call of Duty: Modern Warfare II』

『エルデンリング』

『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』

『グランツーリスモ7』

『Horizon Forbidden West』



【BEST PERFORMANCE】

ASHLY BURCH『Horizon Forbidden West』

CHARLOTTE MCBURNEY『A Plague Tale: Requiem』

CHRISTOPHER JUDGE『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』

MANON GAGE『IMMORTALITY』

SUNNY SULJIC『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』



【GAMES FOR IMPACT】

『A MEMOIR BLUE』

『AS DUSK FALLS』

『CITIZEN SLEEPER』

『ENDLING – EXTINCTION IS FOREVER』

『HINDSIGHT』

『I WAS A TEENAGE EXOCOLONIST』



【BEST ONGOING】

『Apex Legend』

『Destiny 2』

『ファイナルファンタジーXIV』

『フォートナイト』

『原神』



【BEST INDIE】

『Cult of the Lamb』

『Neon White』

『Sifu』

『Stray』

『TUNIC』



【BEST MOBILE GAME】

『Apex Legend Mobile』

『ディアブロ イモータル』

『原神』

『MARVEL SNAP』

『Tower of Fantasy』



【BEST COMMUNITY SUPPORT】

『AS DUSK FALLS』

『Destiny 2』

『ファイナルファンタジーXIV』

『フォートナイト』

『No Man's Sky』



【INNOVATION IN ACCESSIBILITY】

『AS DUSK FALLS』

『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』

『Return to Monkey Island』

『The Last of Us Part I』

『The Quarry』



【BEST VR / AR】

『After the Fall』

『Among Us VR』

『BONELAB』

『Moss: Book II』

『Red Matter 2』



【BEST ACTION GAME】

『ベヨネッタ3』

『Call of Duty: Modern Warfare II』

『Neon White』

『Sifu』

『ミュータント タートルズ:シュレッダーの復讐』



【BEST ACTION / ADVENTURE】

『A Plague Tale: Requiem』

『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』

『Horizon Forbidden West』

『Stray』

『TUNIC』



【BEST ROLE PLAYING】

『エルデンリング』

『ライブアライブ』

『Pokémon LEGENDS アルセウス』

『トライアングルストラテジー』

『ゼノブレイド3』



【BEST FIGHTING】

『DNF Duel』

『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトルR』

『THE KING OF FIGHTERS XV』

『MULTIVERSUS』

『Sifu』



【BEST FAMILY】

『星のカービィ ディスカバリー』

『レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ』

『マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル』

『Nintendo Switch Sports』

『スプラトゥーン3』



【BEST SIM / STRATEGY】

『Dune: Spice Wars』

『マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル』

『Total War: Warhammer III』

『TWO POINT CAMPUS』

『Victoria 3』



【BEST SPORTS / RACING】

『F1 22』

『FIFA 23』

『NBA 2K23』

『グランツーリスモ7』

『オリオリワールド』



【BEST MULTIPLAYER】

『Call of Duty: Modern Warfare II』

『MULTIVERSUS』

『オーバーウォッチ 2』

『スプラトゥーン3』

『ミュータント タートルズ:シュレッダーの復讐』



【CONTENT CREATOR OF THE YEAR】

KARL JACOBS

LUDWIG

NIBELLION

NOBRU

QTCINDERELLA



【BEST DEBUT INDIE】

『Neon White』

『NORCO』

『Stray』

『TUNIC』

『Vampire Survivors』



【BEST ADAPTATION】

『Arcane:リーグ・オブ・レジェンド』

『サイバーパンク エッジランナーズ』

『ザ・カップヘッド・ショウ!』

『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』

『アンチャーテッド』



【MOST ANTICIPATED GAME】

『ファイナルファンタジーXVI』

『ホグワーツ・レガシー』

『BIOHAZARD RE:4』

『Starfield』

『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』



【BEST ESPORTS GAME】

『Counter-Strike: Global Offensive』

『Dota 2』

『リーグ・オブ・レジェンド』

『ロケットリーグ』

『VALORANT』



【BEST ESPORTS ATHLETE】

JEONG “CHOVY” JI-HOON

LEE “FAKER” SANG-HYEOK

FINN “KARRIGAN” ANDERSEN

OLEKSANDR “S1MPLE” KOSTYLIEV

JACOB “YAY” WHITEAKER



【BEST ESPORTS TEAM】

DarkZero Esports

FaZe Clan

Gen.G

LA Thieves

LOUD



【BEST ESPORTS COACH】

ANDRII “B1AD3” HORODENSKYI

MATHEUS “BZKA” TARASCONI

ERIK “D00MBR0S” SANDGREN

ROBERT “ROBBAN” DAHLSTRÖM

GO “SCORE” DONG-BIN



【BEST ESPORTS EVENT】

EVO 2022

2022 LEAGUE OF LEGENDS WORLD CHAMPIONSHIP

PGL MAJOR ANTWERP 2022

THE 2022 MID-SEASON INVITATIONAL

VALORANT CHAMPIONS 2022