サードウェーブは、「GeForce RTX 4080」を搭載したGALLERIAゲーミングPC4機種を2022年11月16日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。
機種のラインアップと主な仕様は以下の通り。
GALLERIA UA9C-R48 第13世代Core搭載：639,980円
（Intel Core i9-13900K / GeForce RTX 4080 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD / 2TB HDD）
GALLERIA ZA9C-R48 第13世代Core搭載：529,980円
（Intel Core i9-13900K / GeForce RTX 4080 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA ZA7C-R48 第13世代Core搭載：489,980円
（Intel Core i7-13700K / GeForce RTX 4080 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA XA7C-R48 第12世代Core搭載：449,980円
（Intel Core i7-12700 / GeForce RTX 4080 / 16GB / 1TB NVMe SSD）