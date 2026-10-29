ASUS、最大30時間駆動のSnapdragon X搭載ノート「Vivobook S16/S14」

ASUS JAPANは10月28日、Snapdragon Xを搭載するノートPC「ASUS Vivobook S16(S5608)」と「ASUS Vivobook S14(S5408)」の2製品9モデルを発表した。S16は10月28日から順次発売し、S14は11月11日に発売する。

いずれも8コア/8スレッドのSnapdragon X X1-26-101を搭載し、最大45TOPSのQualcomm Hexagon NPUを内蔵する。メモリは8GBまたは16GB LPDDR5X、ストレージは256GBまたは512GB SSDを用意する。

ディスプレイはS16が16型、S14が14型で、どちらも1,920×1,200ドットの有機ELを採用した。DCI-P3 100%の広色域に対応し、低反射仕様。本体重量はS16が約1.6kg、S14が約1.28kg。

ライトブルー

マットグレー

Snapdragon Xの電力効率により、バッテリー駆動時間は最大30時間。付属の68W USB Type-C充電器による急速充電にも対応し、約49分で最大60%まで充電できるとしている。

インターフェイスはUSB 3.2 Gen 2 Type-C×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、HDMI、ヘッドセット端子などを装備。本体カラーはマットグレーとライトブルーを用意する。