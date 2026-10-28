デル・テクノロジーズは10月27日、日本法人の新社長に就任したジョン・ロボトム氏によるメディア向け説明会を開催した。ロボトム氏は自身の経歴を振り返りつつ、日本企業のAI活用の現状や今後のデル・テクノロジーズの役割について話した。

「10年前のデルと今のデル・テクノロジーズでは、中身とケイパビリティが非常に大きく変わったと強く思っています。ここに来て2カ月、3カ月の間で、それは間違いなくあると確信しました」

ロボトム氏は過去にもデルに7年以上在籍し、エンタープライズ向けのデータセンターやサービス事業などを担当。その後は日本マイクロソフトなどでクラウド、インフラのモダナイゼーション、半導体関連のビジネスを経験し、約10年ぶりにデルへ戻った形になる。

「日本は初期でいろいろテストしているというより、今年からもうちょっとアクセルを踏んで、もっともっとビジネスの成果、ビジネスに効果が出てくるようになってきているという気がしています。PoCをやって終わりという話はまだ多いんですけれども、成果にフォーカスして、どういうビジネス効果があるのかというのが非常に大事なエリアだと思っています」

デル・テクノロジーズの調査では、日本企業のAI導入は実証中心の段階から、より本格的な活用へ進みつつあるという。一方でAIの本格導入には依然として課題も多い。ロボトム氏はセキュリティやプライバシー、データの信頼性などを含む「Trusted AI」に加え、人材不足、ROI、AI向けインフラ整備などを挙げた。

「新しい投資をして、大きなシステムをGPU、CPU全部買って、AIのプラットフォームを作りましたとしても、それに使うデータをどういう形で、どこに入れて、AIをどうかけて、どう学習させるのか。そこも含めて、セキュリティも含めて、まだまだ課題として残っています」

日本市場では、パートナー企業との連携も重要になるとの考えを示した。最後にロボトム氏は、成果につながるAI投資、Trusted AIを支えるデータやインフラの整備、パートナーとの共創を今後の重要なテーマとして挙げた。

「AIを変革するのは競争ではなく協力です。本当にいろいろなエキスパーティーズがありながら、新しいことが多い。一緒に作っていく。成果をはっきりさせることができれば投資しやすくなる。データインフラ、Trusted AI、AIの作り方、データアーキテクチャ、セキュリティ、そういうところも含めて、いいAI基盤を作っていく。そこがDellとして貢献できることだと思っています」