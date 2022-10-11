全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2022 TOCHIGI 実行委員会は、「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2022 TOCHIGI」の開会式企画と競技スケジュールを発表した。

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2022 TOCHIGI」は、今年で4回目を迎えるeスポーツの全国大会。各地の予選を勝ち抜いた合計126人の都道府県代表選手が、6タイトル10部門で競い合い、eスポーツ最強の都道府県を決める。

スケジュールは以下の通り。なお、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の文化プログラム事業であるこの大会は、栃木県の魅力を発信すべく、県を代表するパフォーマンスグループであるチアリーディングチーム「BREXY（ブレクシー）」と、「日光江戸村」のアクションチームをゲストに迎え、開会式でeスポーツをテーマにしたオリジナルパフォーマンスを披露することが決定した。

＜10月15日（土）＞

全体開会式 13:00 ～14:00

配信：JeSU公式チャンネル

JeSU公式チャンネルでは、14時以降、各競技タイトルの模様を配信予定。また、各競技タイトルの模様は、ニコニコ生放送、およびTwitchのJeSU公式チャンネルでもミラー配信する予定だ。

「eFootball」シリーズ

14:00 ～ 15:40 高校生の部 グループリーグ （第１～第４試合）

16:00 ～ 17:40 オープンの部 グループリーグ （第１～第４試合）

配信：eFootball チャンネル

Shadowverse

14:00 ～ 20:05 １回戦 （第１～第４試合）

配信：

YouTube：Shadowverse公式チャンネル

OPENREC.tv：Cygames公式チャンネル

TwitterLIVE：『シャドウバース』公式Twitterアカウント（@shadowverse_jp）

パズドラ

14:00 ～ トーナメント1回戦

配信：パズドラ公式チャンネル

17:30 ～ 19:30 開催県代表決定戦 （１回戦～決勝）

配信：パズドラ公式チャンネル

※開催県代表決定戦のライブ配信は、準決勝のみ。



ぷよぷよeスポーツ

14:00 ～ 16:30 小学生の部 予選リーグ （第１～第12試合）

16:30 ～ 19:00 一般の部 予選リーグ （第１～第12試合）

配信：ぷよぷよ 公式チャンネル

プロ野球スピリッツA

14:00 ～ 18:00 オープンの部／高校生以下の部 １回戦 （第１～第４試合）

配信：パワプロ・プロスピ公式チャンネル

＜10月16日（日）＞

「eFootball」シリーズ

11:00 ～ 11:40 高校生の部 準決勝 （第１～第２試合）

12:00 ～ 12:40 オープンの部 準決勝 （第１～第２試合）

12:40 ～ 13:10 高校生の部 決勝

13:10 ～ 14:00 オープンの部 決勝

配信：eFootball チャンネル

グランツーリスモ７

12:00 ～ 13:０0 U-18の部 決勝

13:00 ～ 14:10 一般の部 決勝

配信：PlayStation Japan

Shadowverse

10:00 ～ 12:50 準決勝（第１～第２試合）

13:20 ～ 14:35 決勝

配信：

YouTube：Shadowverse公式チャンネル

OPENREC.tv：Cygames公式チャンネル

TwitterLIVE：『シャドウバース』公式Twitterアカウント（@shadowverse_jp）

パズドラ

10:00 ～ トーナメントBEST8～決勝

配信：パズドラ公式チャンネル

ぷよぷよeスポーツ

10:00 ～ 11:00 小学生の部 準決勝 （第１～第２試合）

11:00 ～ 12:00 一般の部 準決勝 （第１～第２試合）

12:00 ～ 12:20 小学生の部 決勝

12:20 ～ 12:40 一般の部 決勝

配信：ぷよぷよ 公式チャンネル



プロ野球スピリッツA

09:30 ～ 11:40 オープンの部／高校生以下の部 準決勝 （第１～第２試合）

11:40 ～ 12:40 高校生以下の部 決勝

12:40 ～ 13:40 オープンの部 決勝

配信：パワプロ・プロスピ公式チャンネル

全体閉会式 15:00 ～ 15:30

配信：JeSU公式チャンネル