ライアットゲームズと、大会を配信するRAGE（CyberZ、エイベックス・エンタテインメント、テレビ朝日）は、『VALORANT』女性チームによる東アジア大会「2022 VALORANT Game Changers East Asia Qualifier」が10月12日から10月16日にかけてオンライン開催されることを発表した。大会の模様は公式YouTubeおよびTwitchにて配信される。
「2022 VALORANT Game Changers East Asia Qualifier」は、女性チームの世界大会「2022 VALORANT Game Changers Championship - Berlin」に出場する東アジア代表1チームを決定するトーナメント。日本、韓国、中国から6チームが出場し、最後まで勝ち進んだ1チームにベルリン行きのチケットが与えられる。
出場するのは、FENNEL HOTELAVA（日本）、Reignite Lily（日本）、Oxyg3niOus（中国）、ShanXi Gaming Girls（中国）、Spear Gaming（韓国）、MBTI（韓国）。出場する6チームはまず2つのグループに振り分けられ、各グループ内でシングルラウンドロビン（1回総当たり戦）のグループステージを戦う。そして、両グループの上位2チームはシングルエリミネーションのノックアウトステージに進出する。